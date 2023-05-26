تويتر يعلن عن مجموعة مزايا جديدة للفيديو

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أعلن تويتر اليوم عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة، بحسب ما ذكرت “أندريا كونواي”، كبيرة المصممين في المنصة، في تغريدة لها.

ووفقًا للصورة المرفقة بالتغريدة، فسوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.

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وتضم القائمة خيارات مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed، بالإضافة إلى خيار مشاركة الفيديو عبر التطبيقات الأخرى، وخيار الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسيئة.

ويوجد أيضًا خيار تنزيل الفيديو، الذي سوف يحفظ الفيديو على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرةً، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من تويتر.



وتسعى منصة التدوين المصغر إلى تحسين تجربة مشاركة ومشاهدة الفيديو من أجل منافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك، وإنستاجرام، وتيك توك، ويوتيوب.

وقالت “كونواي” إن المستخدمين سوف يحصلون علي خيار التحكم في جودة الفيديو، وميزة “صورة في صورة” عند تشغيل الفيديو على تويتر، إذ يمكن من خلالها عرض الفيديو في شكل نافذة مصغرة عائمة مع الاستمرار في التمرير، عوضًا عن الشاشة الكاملة، وهي ميزة أكد قدومها “إيلون ماسك” أيضًا في وقت سابق.

وكانت منصة تويتر قد أطلقت العام الماضي إمكانية مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطولية التي تحتل مساحة الشاشة كاملةً مثل تيك تيوك، ومقاطع فيديو Reels على إنستاجرام.

وحصل مشتركو خدمة “تويتر بلو” المأجورة في وقتٍ سابق على ميزة رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين كحد أقصى، في مقابل 140 ثانية للمستخدمين العاديين، لكن لا يزال تويتر حتى الآن غير داعم لدقة 4K في الفيديو مثل يوتيوب.