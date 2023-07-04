تويتر تفرض امتلاك حساب موثق لاستخدام منصة TweetDeck

قالت شركة تويتر يوم الاثنين إنها ستفرض قريبًا على مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها امتلاك حساب موثق لاستخدام (تويت دك) TweetDeck.

وقالت الشركة، المملوكة للملياردير ورائد الأعمال المشهور (إيلون ماسك)، إن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة توضح بالتفصيل نسخة محسنة مع ميزات جديدة من منصة التغريد التابعة لتويتر (تويت دك).

ويُعتقد أن الرسوم التي ستُفرض على استخدام (تويت دك) تهدف إلى زيادة إيرادات تويتر التي تكافح للاحتفاظ بعائدات الإعلانات تحت ملكية ماسك.

وكانت تويتر قد استحوذت على شركة (تويت دك) البريطانية في شهر أيار/ مايو من عام 2011 مقابل 40 مليون دولار أمريكي.

وتتيح الأداة الشائعة والمجانية سابقًا للمستخدمين تنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة لمراقبة المحتوى بسهولة. ولقد كانت شائعةً لدى الشركات والمؤسسات الإخبارية.

ويأتي القرار وسط عدد من التغييرات الجذرية التي أمر بها ماسك، إذ أعلن يوم السبت عن قيود جديدة على عدد المنشورات التي يمكن للحسابات قراءتها في يوم واحد.

وقبل ذلك، قررت تويتر مطالبة المستخدمين بامتلاك حساب في منصة التواصل الاجتماعي لرؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك يوم الجمعة بأنها «إجراء طارئ ومؤقت».

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على المنصة التسجيل لإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وأعرب ماسك سابقًا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل: (أوبن أي آي) OpenAI وغيرها من الشركات التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

وفي خبر آخر متعلق بتويتر، تعتزم إنستاجرام، المملوكة لشركة ميتا، إطلاق تطبيقها الجديد المنافس لتويتر (ثردز) Threads رسميًا يوم الخميس المقبل.

وقد ظهر التطبيق في متجر تطبيقات (آب ستور) من آبل في الولايات المتحدة، وسيكون متاحًا للتنزيل في غضون أيام، وفقًا لما جاء في صفحة التطبيق داخل المتجر.