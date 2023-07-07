تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بعد إطلاق تطبيق Threads المنافس

تخطط تويتر لاتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا بعد إطلاق تطبيق ثريدز Threads المنافس، وفقًا لخطاب رسمي نشره موقع “سيمافور” الإخباري.

وكانت شركة ميتا قد أطلقت رسميًا تطبيق ثريدز Threads الذي يستند إلى منصة إنستاجرام، لكنه يعمل كتطبيق مستقل ويشبه إلى حد بعيد منصة التدوين المصغر تويتر، وقد استطاع التطبيق الجديد اجتذاب أكثر من 30 مليون مستخدم بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقه.

وردًا على إطلاق تطبيق Threads، أرسل محامي تويتر “أليكس سبيرو” رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا “مارك زوكربيرج” يتهم فيه شركته “بالاختلاس المنظم والمتعمد وغير القانوني لأسرار تويتر التجارية وحقوق الملكية الفكرية لها لإنشاء تطبيق ثريدز” وفقًا لما جاء في الخطاب.

وزعم “سبيرو” أن ميتا وظفت عشرات الموظفين السابقين في تويتر الذين لديهم “إمكانية الوصول إلى أسرار تويتر التجارية وغيرها من المعلومات السرية” التي ساعدت ميتا في نهاية الأمر في تطوير تطبيق ثريدز، الذي وصفه بأنه “نسخة مقلدة” من تويتر.

وأضاف “سبيرو” في خطابه أن ميتا كلفت موظفي تويتر السابقين باستخدام المعلومات السرية المتوفرة لديهم من أجل تسريع وتيرة تطوير تطبيق Threads مما يُعد – على حد وصفه – انتهاكًا للقوانين الفيدرالية المنظمة.

وطالب محامي تويتر شركة ميتا بالتوقف عن استخدام الأسرار الخاصة بتويتر في تطبيق Threads مهددًا باللجوء إلى القضاء.

وتعليقًا على الخبر، قال إيلون ماسك، مالك منصة تويتر: “المنافسة جيدة، لكن الغِش ليس كذلك”.

ونفى المتحدث الرسمي لميتا “أندي ستون” أن يكون أحد من فريق تطوير Threads قد عمل سابقًا في تويتر.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن إيلون ماسك قد سرّح أكثر من 6000 موظف من تويتر منذ استحواذه على المنصة، وأن منصة تويتر حاليًا يعمل بها نحو 1500 موظف فقط.