تعاون سعودي عالمي لتطوير أول نموذج ذكاء اصطناعي لغوي أساس باللغة العربية في العالم

يُعَدُّ أول نموذج ضخم باللغة العربية في العالم، ويتضمن سبعة مليارات عامل متغير.

تشمل الاتفاقية تطوير تطبيق مماثل لتطبيق ChatGPT باستخدام تقنيةColossal-AI

من المقرر أن يُسهم في تطوير قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي محلياً وخليجياً وعربياً

أعلنت شركة وتد للطاقة والاتصالات، اليوم توقعيها اتفاقية تعاون مشترك مطلع الأسبوع الجاري مع شركة HPC-AI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير أول نموذج ذكاء اصطناعي لغوي أساس باللغة العربية، الذي يُعدُّ أول نموذج ضخم متخصص باللغة العربية، والذي يتضمن سبعة مليارات عامل متغير تُدَرَّب على معلومات وبيانات من مصادر متعددة محلية وإقليمية باللغة العربية.

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وتشمل الاتفاقية تطوير تطبيق مماثل لتطبيق ChatGPT باستخدام تقنيةColossal-AI ، وسيُدَرّب النموذج باستخدام أجهزة خوادم خاصة ومتطورة من شركة سوبر مايكرو وشركة إنفيديا العالمية، التي من المقرر تقديمها واستضافتها في مراكز البيانات التي تمتلكها وتشغلها شركة Global Data Hub في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يُسهم هذا الإنجاز في تطوير قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي محلياً وخليجياً وعربياً؛ وذلك من خلال تقديم حلول معالجة اللغويات التي تعتمد بشكل كلي على هذه النماذج اللغوية الضخمة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد المطيري، العضو المنتدب لشركة وتد: “تُمثل هذه الاتفاقية، الهادفة إلى تطوير النموذج اللغوي الأساس، اللبنة الأولى لأية حلول لغوية تُطَوَّر لتطبيقات متعددة. وسيكون هذا النموذج اللغوي الأساس هو الأول في المنطقة المتخصص باللغة العربية، الذي سيكون لشركة وتد فيه الريادة بدعم وتمكين من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، التي تُقدم الدعم المتواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة لتذليل العقبات وتمكينها من الإبداع والابتكار”.

ومن جهته، قال طارق الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة Global Data Hub ، وهو أحد الشركاء في شركة وتد: “ستعمل شركتنا على تقديم خدمات الاستضافة والبنيه التحتية وأجهزة الخوادم الضخمة في مركز الاستضافة في جدة في المملكة العربية السعودية؛ إيماناً من الشركة بأهمية مثل هذه التقنيات المتطورة في بناء اقتصاد رقمي متقدم يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030”.

تجدر الإشارة إلى أن وتد للطاقة والاتصالات هي شركة سعودية سريعة النمو، متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقدم أحدث الحلول المتطورة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة الصناعية والمدن الذكية.