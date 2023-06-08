تطبيق ChatGPT لنظام iOS يحصل على تحديث وميزات جديدة

أطلقت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الخميس تحديثًا جديدًا للتطبيق الخاص بروبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT على نظام (آي أو إس) iOS.

ويجلب الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 1.2023.152، من التطبيق ميزة التوافق مع (آيباد)، التي تجعله يستفيد من الحجم الأكبر لشاشة الحاسوب اللوحي.

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ومع التحديث أيضًا، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT على نظام (آي أو إس) سحب ردود روبوت الدردشة وإفلاتها في التطبيقات الأخرى، وذلك للتصدير.

ومن أهم الميزات التي يأتي بها الإصدار الجديد هو التكامل مع خاصية (الاختصارات) Shortcuts والمساعد الذكي (سيري) Siri، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء توجيهات للروبوت في خاصية (الاختصارات) ثم حفظها كرابط بين أداة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات آيفون الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن خاصية (الاختصارات) تتيح للمستخدمين أتمتة المهام اليسيرة لتوفير الوقت. فعلى سبيل المثال، يمكن لهم إنشاء الاختصار الذي يعرض لهم الاتجاهات إلى حدث ما موجود في التقويم تلقائيًا بأمر يسير من (سيري).

ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من (شات جي بي تي) ChatGPT الإجابة عن مشكلة أو البحث عن شيء ثم إرسال رسالة بكل ما يجده الروبوت إلى صديق، أو حفظه كملاحظة.

وقد سمحت خاصية (الاختصارات) في أجهزة آبل للمستخدمين بتخصيص آيفون وآيباد، لذا سيكون من المثير للاهتمام أن يتمكن المستخدمون من إدماج (شات جي بي تي) مع التطبيقات الأخرى.

ومع التحديث الجديد أيضًا، يمكن للمستخدمين الآن مطالبة (سيري) بتشغيل تطبيق (شات جي بي تي) أو إنشاء الاختصارات.

وأعلنت شركة (أوبن أي آي) في 18 أيار/ مايو الماضي عن إطلاق تطبيق (شات جي بي تي) لهواتف آيفون، وذلك في خطوة طال انتظارها تُسهِّل الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت.

وأوضحت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي أن تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) مجاني ويمكنه مزامنة السجل الخاص بالدردشة عبر الأجهزة، أي أن أي محادثة تجري عبر الويب فإنها تُزامن مع هواتف آيفون، والعكس صحيح.

وقالت (أوبن أي آي) إن التطبيق يحتوي على (ويسبر) Whisper، وهو نظامها المفتوح المصدر لتعرّف الكلام، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة صوتيًا.

ويحصل مشتركو الخدمة المأجورة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus على وصول حصري إلى إمكانات نموذج اللغة الكبير الأحدث (جي بي تي-4) GPT-4، والوصول المبكر إلى الميزات، وأوقات استجابة أسرع، كل ذلك في نظام (آي أو إس)، فضلًا عن الويب.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق (شات جي بي تي) لنظام (آي أو إس) من متجر (آب ستور). أما فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد، فقد قالت الشركة إنها ستطلق تطبيقًا له قريبًا.