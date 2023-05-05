تطبيق “ملفات جوجل” على أندرويد يحصل على واجهة جديدة

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق إدارة الملفات الخاص بها “Files By Google”، إذ أعادت تصميم الواجهة بالاعتماد على لغة تصميم “Material You” الأحدث، والتي كشفت عنها قبل نحو عامين.

ويعمل التحديث الجديد للتطبيق على جعل واجهة الاستخدام نظيفة ومرتبة وتبدو أحدث مما كانت عليه في السابق، حيث تأتي جميع عناصر الواجهة مُصممة بالجيل الثالث من لغة تصميم “ماتريال” التي تطورها جوجل، ودعم أفضل لتصميمات “Material You” من ألوان وأزرار مستطيلة ومربعة الشكل مع زوايا دائرية.

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ومن التغييرات الملحوظة في واجهة الاستخدام بعد التحديث الأخير، عرض شريط البحث أعلى الشاشة بشكل أكثر بروزًا، وذلك بغض النظر عن التبويب المعروض في التطبيق. سابقًا، كانت تتواجد أيقونة بحث صغيرة أعلى يمين الشاشة.

وسيجد المستخدم كذلك تصنفيات الملفات في أزرار مستطيلة مرتبة في صفين، ومن تحتهم زر للوصول إلى الملفات المفضلة وآخر للوصول إلى المجلد الآمن.

وتغاضت جوجل عن إضافة تبويب “مهم” الذي كان موجودًا في النسخة التجريبية للتطبيق منذ أشهر. وكانت جوجل قد خصصته جوجل من أجل تسهيل الوصول إلى الملفات المهمة مثل بطاقة الهوية والتراخيص وغيرها، بدلًا من وجودها وسط أكوام الملفات والمجلدات على الجهاز وصعوبة إيجادها في كل مرة، ومن غير المعلوم إن كان سيعود مرة أخرى أم لا.

وتعمل الواجهة الجديدة لتطبيق “ملفات جوجل” بشكل أفضل في الحفاظ على نظام الألوان الذي حددته لهاتفك، إذ ستلاحظ أن الخلفية تأخذ اللون العام المحدد للجهاز سلفاً، وسيكون للأزرار ظلًا أفتح في الوضع النهاري، وأغمق في الوضع الداكن.

ويُعد تطبيق ملفات جوجل “Files By Google” أحد أفضل تطبيقات إدارة الملفات على أندرويد، وقد أُطلق عام 2017، ويركز على 3 أشياء رئيسية: استعراض الملفات المخزنة على الجهاز، وتنظيف الملفات الغير ضرورية، ومشاركة الملفات عبر خاصية المشاركة القريبة “Nearby Share”.

ويوفر التطبيق واجهة استخدام نظيفة خالية من الإعلانات، ويمكنك الحصول على التحديث الجديد للواجهة عبر متجر جوجل بلاي. التطبيق متاح مجاناً ويمكن استخدامه كتطبيق إدارة ملفات أساسي في الجهاز، أو كتطبيق آخر بديل للتطبيق الافتراضي الذي يأتي مثبتًا بشكل مسبق على جهازك.