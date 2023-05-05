تطبيق رسائل جوجل يختبر ميزة الرد بواسطة الذكاء الاصطناعي

تختبر شركة جوجل حاليًا ميزة جديدة في تطبيق الرسائل الخاص بها تطلق عليها اسم “الكتابة الذكية” أو “Magic Compose” والتي سوف تتيح الرد برسائل ذات معنى مرتبطة بسياق المحادثة أو كتابة الأشعار اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب لقطات الشاشة التي نشرها موقع 9to5google التقني، فإن الميزة الجديدة يجرى اختبارها في النسخة التجريبية من تطبيق رسائل جوجل Google Messages، ويمكن الوصول إليها وتفعيلها من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

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وسوف تعتمد هذه التقنية على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل اقتراح ردود على الرسائل التي تصل المستخدم عبر التطبيق، وكذلك المساعدة في الرد بأكثر من أسلوب، واستكمال الكتابة عندما يعجز المستخدم عن إيجاد الكلمات الملائمة.

وعند تفعيل هذه الميزة والشروع في كتابة رد على الرسائل، سوف يتمكن المستخدم من اختيار الأسلوب الذي يود إكمال الكتابة به، سواء الأسلوب العادي أو الرسمي أو المتحمس وحتى الأسلوب الغنائي المعتمد على صياغة الأشعار. وبعد كتابة الكلمات الأولى من الرد واختيار الأسلوب المناسب، سوف تتكفل الميزة الجديدة بتجهيز رد كامل.

وحتى إن لم يكن حاضراً في ذهن المستخدم أي رد مبدئي، سوف تقترح ميزة Magic Compose ردوداً مختلفة تتماشى مع سياق المحادثة، وأكثر عمقًا وارتباطًا مقارنةً بميزة الرد الذكي “Smart Reply” الموجودة بالفعل حالياً في تطبيق الرسائل وقبلها في تطبيق البريد الإلكتروني “جي ميل”.

ويجب الإشارة إلى أن الميزة حالياً قيد التجريب في تطبيق رسائل جوجل، ويشوبها أحياناً بعض الأخطاء وخاصةً عند صياغة الأشعار التي تكون أحياناً بلا معنى (كما جرى اختبارها باللغة الإنجليزية)، كما تحتاج هذه الميزة عند العمل إلى الاتصال بالإنترنت، ما يعني أن المعالجة وتوليد الردود تُجرى عبر خوادم جوجل وليس الجهاز نفسه، ولا توجد إشارة واضحة حول خيارات الخصوصية المتعلقة بتلك الميزة. بعض مزايا الاقتراحات الأخرى في تطبيق الرسائل تتم عبر الجهاز نفسه، ولا تتطلب بالضرورة الاتصال بالإنترنت.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل المزيد من التفاصيل حول تلك الميزة خلال فعاليات مؤتمر المطورين القادم Google I/O 2023 خلال شهر مايو/أيار الجاري، حيث يُنتظر الإعلان عن العديد من المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وآلية تضمينها داخل التطبيقات والخدمات التابعة لها.