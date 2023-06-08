تطبيق جوجل درايف يُنهي رسميًا دعم ويندوز 8 و 8.1

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إنهاء دعم تطبيق التخزين السحابي جوجل درايف ﻷنظمة تشغيل ويندوز القديمة على أجهزة الحاسوب، وتحديدًا ويندوز 8 و 8.1.

ووفقًا لما نشرته جوجل في صفحة دعم عبر موقعها الرسمي، فإن تطبيق جوجل درايف لن يعمل ابتداءً من أغسطس/آب 2023 على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز 8 أو 8.1 أو ويندوز سيرفر 2012، بالإضافة إلى جميع إصدارات ويندوز 32 بت حتى ويندوز 10. (لا يدعم ويندوز 11 معمارية 32 بت، ويتوفر فقط بنسخة 64 بت).

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وأشارت جوجل إلى أن مستخدمي أنظمة ويندوز التي لن يدعمها تطبيق جوجل درايف، سوف يمكنهم الوصول إلى الخدمة من خلال متصفح الويب.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية عمل مزامنة للملفات بين أجهزة الحاسوب وحساباتهم على خدمة التخزين السحابي جوجل درايف.

وسوف يتعين على المستخدمين الترقية إلى ويندوز 10 أو ويندوز 11، حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق جوجل درايف وغيره من التطبيقات التي لم تعد تعمل على أنظمة ويندوز القديمة.

وكانت مايكروسوفت نفسها قد أنهت كافة أشكال الدعم لويندوز 8 و 8.1 مطلع العام الجاري، إذ لم تعد تقدم للمستخدمين أية تحديثات من أي نوع، للتركيز على الإصدارات الأحدث.

ويأتي قرار جوجل الأخير تماشيًا مع سياستها لإنهاء دعم أنظمة ويندوز قديمة، فقد سبق أن أعلنت عن إيقاف تحديث متصفح كروم عليها، وإن كان لا يزال يعمل حتى الآن.

وأعلنت شركة موزيلا هي الأخرى عن إيقاف متصفح فايرفوكس على أنظمة ويندوز 7 و 8 و 8.1 بحلول سبتمبر/أيلول من عام 2024.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة انتشار ويندوز 8 و 8.1 تشكل أقل من 1% من إجمالي أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز حول العالم، لذا فإن تأثير قرار جوجل سيكون محدودًا.