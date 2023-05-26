تطبيق جهات الاتصال من جوجل سيحصل على مزايا جديدة

تختبر جوجل حاليًا عددًا من المزايا والتغيرات في تطبيق جهات الاتصال الخاص بها Google Contacts على نظام أندرويد، بحسب ما رُصد في النسخة التجريبية للتطبيق.

وتشمل المزايا الجديدة تحديث صفحة المعلومات لعرض الوقت والطقس لعنوان جهة الاتصال، إذا أدخل المستخدم العنوان للتطبيق.

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وتعمل جوجل أيضًا على إجراء تكامل بين تطبيقي الخرائط وجهات الاتصال، فإذا قام شخص ما بمشاركة موقعه الجغرافي معك عبر خرائط جوجل، فسوف يظهر موقعه في لوحة داخل صفحته في تطبيق جهات الاتصال، وعند الضغط عليها، سوف يُعرض الموقع في تطبيق الخرائط.

وسوف تتطلب هذه الميزة من المستخدمين ربط أرقام هواتفهم بحسابات جوجل الخاصة بهم، حتى يمكن مزامنة البيانات بين مختلف تطبيقات جوجل.

وكجزء من إعادة التصميم الذي يشهدها التطبيق، ستوضع أزرار إجراء المكالمة، وإرسال الرسال النصية، ومحادثة الفيديو، والبريد الإلكتروني، والاتجاهات، في دوائر منفصلة، وهذا يساعد في إبرازها والتمييز بينها بصريًا، كما ستوضع الصور الشخصية لجهات الاتصال في دائرة، عوضًا عن عرضها على كامل الشاشة، كما هو الحال الآن.

وفي تبويب “اللمحات Highlights”، سوف تقدم جوجل مساحة فيه لاقتراح جهات اتصال لوضعها في المفضلة، استنادًا إلى معدل الاتصال بهم.

ولاتزال هذه المزايا والتغيرات قيد التجربة والاختبار، وقد توفرها جوجل في تحديثات قادمة للتطبيق قريبًا، أو تؤجلها حتى نهاية العام الجاري لتوفيرها بالتزامن مع إطلاق تحديث أندرويد 14.

وحصل تطبيق جوجل لجهات الاتصال Google Contacts على العديد من التحسينات على مدار الأشهر الماضية، من بينها إعادة تصميم التطبيق على الأجهزة اللوحية، وتقديم تطبيق مصغر “ويدجت” منه بلغة تصميم Material You الجديدة.

وأطلقت جوجل كذلك في الفترة الأخيرة ميزة التذكير بأعياد الميلاد في التطبيق، حيث تتيح للمستخدم إدخال تاريخ الميلاد لجهة الاتصال أو تاريخ أي مناسبة أخرى، ليذكرّك التطبيق بها عندما يحين ذلك التاريخ.