تطبيق تويتر يدعم ميزة “صورة في صورة” في آيفون وآيباد

أفاد مستخدمو تطبيق تويتر على آيفون وآيباد بأن التطبيق بات يدعم ميزة “صورة في صورة” على مستوى النظام كاملًا.

وتتيح ميزة “صورة في صورة” للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الموجودة في تويتر، أثناء العمل على تطبيقات أخرى في آيفون وآيباد.

وعند تشغيل أي مقطع فيديو في تويتر، ثم الخروج من التطبيق، سيظل مشغل الفيديو مفتوحًا، حيث يظهر في صورة نافذة عائمة على الشاشة لاستئناف مشاهدة الفيديو أثناء تنفيذ مهام أخرى على الجهاز.

يُذكر أن ميزة صورة في صورة متاحة بالفعل داخل التطبيق، بحيث تسمح بتصغير الفيديو للاستمرار في استخدام التطبيق، والتمرير لاستعراض المزيد من التغريدات، إلا أن التحديث الجديد يسمح بمشاهدة الفيديو حتى عند الانتقال من تطبيق تويتر نفسه إلى أي تطبيق آخر.

وستقوم تويتر بتوفير الميزة الجديدة للمستخدمين بشكل تدريجي، ولا يتطلب ذلك سوى وجود أحدث نسخة من التطبيق مثبتة على آيفون وآيباد.

وتتيح ميزة صورة في صورة Picture in Picture – يُطلق عليها اختصارًا PIP – للمستخدمين إمكانية مشاهدة مقطع فيديو أو صورة داخل نافذة صغيرة عائمة على الشاشة أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وهو مدعومة من مختلف أنظمة التشغيل ومنها نظام iOS، كما تدعمها الكثير من التطبيقات مثل يوتيوب ونتفلكس وفيس تايم وغيرها من تطبيقات بث المحتوى والأخبار والمتصفحات.

وتضيف تويتر حاليًا عددًا من المزايا الأخرى لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو على المنصة، إذ كانت قد أعلنت عنها في وقتٍ سابق مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed، بالإضافة إلى خيار تنزيل الفيديو الذي سوف يحفظ الفيديو على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرةً.