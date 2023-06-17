تطبيق بينج شات يحصل على ميزات جديدة في آيفون

أطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لتطبيق بينج شات المستند إلى الذكاء الاصطناعي يضيف بعض الخصائص الجديدة للتطبيق على أجهزة آيفون وآيباد.

ومن أهم المزايا في التحديث الجديد هو تقديم تطبيق مصغر “ويدجت” يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية، للسماح للمستخدمين ببدء جلسة مع روبوت الدردشة بينج فقط بضغطة زر، وهي إضافة عملية للذين يستخدمون روبوت بينج بصورة منتظمة على آيفون.

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ولمعرفة كيفية إضافة ويدجت على الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من آبل عبر موقعها الرسمي.

وقالت مايكروسوفت عبر مدونة بينج الرسمية إنها أضافت دعم المزيد من اللغات في خاصية تحويل النصوص إلى كلام منطوق، إذ باتت تدعم اللغة العربية، والألمانية، والتركية، والإسبانية، والإيطالية، والهندية، وغيرها الكثير من اللغات.

وقالت مايكروسوفت أيضًا إنها حسنت من وظيفة الإدخال الصوتي في التطبيق في نظام iOS بالإضافة إلى أندرويد، وعند الضغط على الزر المخصص، سوف يوضح التطبيق أنه يستمع إلى المستخدم.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة الإدخال الصوتي إلى بينج شات على سطح المكتب في الفترة الأخيرة، وتهدف مايكروسوفت من وراء إضافة المزايا الصوتية إلى جعل المحادثة مع روبوت بينج أكثر واقعية، لطرح الأسئلة صوتيًا واستقبال الإجابات أيضًا بالطريقة نفسها، كما أن ذلك يلائم أكثر الذين لا يستطيعون استخدام لوحة المفاتيح.

وتعمل مايكروسوفت على تحديث بينج شات بصورة دورية، إذ تعلن عن تحديثات جديدة كل أسبوع تقريبًا.

يُذكر أن روبوت بينج يعتمد في عمله على نموذج GPT-4 من شركة OpenAI، وهو متاح للاستخدام مجانًا على أجهزة آيفون وآيباد بالإضافة إلى أندرويد.