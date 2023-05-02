تطبيق آبل للصحة قد يصل أخيراً إلى الايباد

تطبيق الصحة Health من آبل قد يشق طريقه أخيراً إلى أجهزة الايباد مع تحديث iPadOS 17 القادم بحسب ما ذكرت صحيفة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها.

وسوف يتيح التطبيق على الآيباد عرض المزيد من البيانات والقياسات المتعلقة بالصحة بتنسيق أفضل نظراً لقياس الشاشة الأكبر، بالإضافة إلى عرض نتائج التخطيط الكهربي للقلب المرسلة من ساعة آبل، والوصفات الطبية ونتائج التحاليل المُرسلة من الأطباء وغير ذلك.

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وبحسب التقرير، فإن ابل تهدف إلى زيادة شعبية تطبيق الصحة الخاص بها في المؤسسات الصحية حيث يتم الاعتماد على الأجهزة اللوحية كأجهزة الايباد على نطاق واسع.

تطبيق الصحة Health من آبل منذ إطلاقه عام 2014 وهو متواجد فقط بشكل حصري على أجهزة الايفون والايبود تاتش في حين غاب عن أجهزة الايباد حتى الآن رغم مطالبات المستخدمين بضرورة توفيره عبر السنوات الماضية.

ويمكن لتطبيق الصحة الخاص بآبل جمع البيانات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية عن المستخدم وتزداد كفاءة ودقة تلك البيانات عند ربط التطبيق مع ساعة آبل والتي بإمكانها تزويد التطبيق بأنواع إضافية من البيانات مثل التخطيط الكهربي للقلب واكتشاف السقوط وتتبع دورات النوم وغيرها، كما يعتبر التطبيق بوابة المستخدمين للتواصل مع أطبائهم.

وببالإضافة إلى طرح نسخة خاصة بالايباد، سوف يشهد تطبيق الصحة من آبل المزيد من المزايا الجديدة ومنها مزايا متعلقة بالصحة النفسية والعقلية، حيث ستضيف ابل للمستخدمين إمكانية تتبع وتسجيل الحالة المزاجية، كما سيقوم التطبيق بسؤال المستخدمين عن انطباعهم عما جرى خلال كل يوم ثم عرض النتائج بمرور الوقت وفقاً لتقرير بلومبيرج.

ومن المزايا الأخرى التي قد يشتمل عليها تطبيق الصحة خيارات موجهة إلى ذوي الإعاقات البصرية وتحديداً المصابين بمرض قصر النظر، وهو مرض بصري منتشر، حيث يستطيع المصابون به رؤية الأشياء القريبة بوضوح، بينما تبدو الأشياء البعيدة ضبابية.

هذا، وسوف تعقد ابل مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2023 منتصف العام الجاري، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها إضافةً إلى جديد الخدمات والمزايا كالتي سبق الإشارة إليها في تطبيق الصحة بالتوزاي مع الإعلان عن أنظمة iOS 17 و iPadOS 17 الموجهة إلى أجهزة الايفون والايباد على الترتيب.

يتواجد تطبيق الصحة Health على الايفون بشكل افتراضي مدمجاً في نظام iOS، وإن لم يكن متواجداً على جهازك أو حذفته عن طريق الخطأ يمكنك تحميله من متجر تطبيقات الآب ستور عبر هذا الرابط.

من جهة أخرى، أشار تقرير بلومبيرج إلى خطط ابل المستقبلية على المدى الأبعد فيما يتعلق بمزايا الصحة واللياقة البدنية، إذ تخطط ابل حالياً لإطلاق ميزة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل حث المستخدمين على أداء التمارين الرياضية، وتحسين العادات الغذائية، واتباع نظام أفضل في النوم. هذه الخدمة سوف تعتمد على بيانات المستخدمين من ساعة آبل من أجل توفير إرشادات مخصصة ونظم تدريب مفصلة خصيصاً لهم.

وتتوقع الصحيفة الأمريكية إطلاق هذه الخدمة بحلول عام 2024 المقبل، حيث تعمل على تطويرها عدة فرق عمل من أقسام الصحة وسيري والذكاء الاصطناعي وقطاع الخدمات مع التنويه إلى أنها قد تُؤجل أو تُلغى لاحقاً.