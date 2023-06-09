هذا ما سوف يبدو عليه تطبيق إنستاجرام المنافس لتويتر

عرض أحد كبار المديرين التنفيذيين في ميتا للموظفين يوم الخميس معاينة لتطبيق الشركة القادم الذي سيُنافس تويتر، خلال اجتماع على مستوى الشركة.

واطلع موقع (ذا فيرج) The Verge التقني على لقطة شاشة للتطبيق ونشرها، وقال إن التطبيق المستقل الجديد سيعتمد على إنستاجرام ويتكامل مع (أكتيفيتي بب) ActivityPub، وهو بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي.

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وسيسمح ذلك نظريًا لمستخدمي التطبيق الجديد بأخذ حساباتهم ومتابعيهم معهم إلى تطبيقات أخرى تدعم هذا البروتوكول، ومن ذلك: منصة (ماستودون) Mastodaon.

وسيستخدم التطبيق المرتقب، الذي أطلق عليه (كريس كوكس)، كبير مسؤولي المنتجات في ميتا، «ردنا على تويتر»، نظام الحسابات لإنستاجرام لملء معلومات المستخدم تلقائيًا.

ويحمل التطبيق الاسم الرمزي الداخلي (بروجكت 92) Project 92، ويمكن أن يكون الاسم العام للتطبيق هو (ثردز) Threads، وذلك استنادًا إلى المستندات الداخلية التي شاهدها The Verge أيضًا.

وقال (كوكس): «لقد سمعنا من منشئي المحتوى والشخصيات العامة المهتمين بامتلاك منصة تُدار بشكل سليم أنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون الوثوق والاعتماد عليه للتوزيع».

وقال إن هدف الشركة من التطبيق هو «الأمان، وسهولة الاستخدام، والموثوقية» وضمان أن يكون لدى منشئي المحتوى «مكان ثابت لبناء جماهيرهم وزيادتها».

وقال (كوكس) إن لدى الشركة بالفعل مشاهير ملتزمون باستخدام التطبيق، وهي تجري مناقشات مع أسماء كبيرة أخرى، ومن ذلك: أوبرا، والدالاي لاما.

وأضاف أن برمجة التطبيق بدأت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وستتيحه ميتا «بأسرع وقت ممكن».

يُشار إلى أن وكالة بلومبرج الإخبارية كانت قد أفادت في شهر أيار/ مايو الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن شركة إنستاجرام تخطط لإطلاق تطبيقها للمنشورات النصية، الذي يهدف إلى منافسة تويتر، خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ووفقًا للتقرير، فإن شركة ميتا، المالكة لإنستاجرام وفيسبوك وواتساب وغيرها، تعمل على اختبار المنتج مع بعض المؤثرين ومنشئي المحتوى.

وكانت شركة ميتا قد أكدت في شهر آذار/ مارس الماضي أنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لامركزية جديدة قائمة على المنشورات النصية يمكنها منافسة تويتر الذي يملكه الملياردير (إيلون ماسك).