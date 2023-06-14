تروكولر تجد حيلة لتقديم ميزة تسجيل المكالمات مرة أخرى

أطلقت خدمة تحديد هوية المتصل (تروكولر) Truecaller ميزة تسجيل المكالمات لمستخدميها في نظامي أندرويد و(آي أو إس).

ولأن كل النظامين يمنعان التطبيقات من تسجيل المكالمات أصلًا، فإن (تروكولر) وجدت حلًا للتغلب على القيود المفروضة من خلال الاتصال بخط تسجيل مخصص.

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وفي نظام أندرويد، يمكن للمستخدمين مباشرةً استخدام برنامج الاتصال الخاص بتطبيق (تروكولر) لبدء مكالمة تسجيل. وإن كانوا يستخدمون برنامجًا آخر للاتصال، فإن التطبيق سيعرض زر عائمًا للاتصال.

وفي نظام (آي أو إس)، تبدو العملية أكثر تعقيدًا، فلكل من المكالمات الواردة والصادرة، سيحتاج المستخدمون إلى خط للتسجيل من خلال تطبيق (تروكولر) وإدماج المكالمتين.

وتؤكد الشركة أن الطرف الآخر من المكالمات سوف يسمع صوتًا للإشارة إلى أنه يجري تسجيل المكالمة.

والجدير بالذكر أن (تروكولر) قد قدّمت ميزة تسجيل المكالمات للمشتركين في خدمتها المأجورة عام 2018 وتوسعت لتشمل مستخدمي أندرويد جميعهم عام 2021.

ومع ذلك، فقد حدّت جوجل عام 2022 من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بإمكانية الوصول، التي استخدمها كثير من التطبيقات، ومنها: (تروكولر)، لتسجيل المكالمات. لذلك اضطرت الشركة إلى إزالة الميزة من تطبيقاتها.

وقالت الشركة إنه بصرف النظر عن تسجيل المكالمات، فإنها ستوفر أيضًا نسخًا مكتوبة للمستخدمين، وهي ميزة تخطط لإطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن المستخدمون من البحث في النصوص للعثور بسهولة على المعلومات في المحادثات المسجلة.

وقال (رافائيل ميمون)، مدير منتجات Cloud Telephony في الشركة، لموقع (تك كرنش) TechCrunch التقني عبر مكالمة أن التسجيلات والنسخ المكتوبة جميعها سوف تُخزَّن في الجهاز، ولن تُخزِّن (تروكولر) أي بيانات في السحابة.

ولتسهيل كل هذا، تستفيد (تروكولر) من تقنية (كول هيرو) CallHero، وهي شركة ناشئة أسسها (ميمون)، واستحوذت عليها الشركة السويدية العام الماضي.

يُشار إلى أن نهج (تروكولر) ليس فريدًا، فقد استخدمت حلول، مثل: (رك ماي كولز) RecMycalls و(تيب كول) Tapeacall طرقًا مماثلة لتسجيل المكالمات.

وتقول الشركة السويدية إن تخزين البيانات محليًا وعدم جمع أي معلومات للمستخدم هو المكان الذي ترسم منه طريقتها مسارًا جديدًا.

وتعمل (تروكولر) على اختبار هذه الميزة مع بعض مستخدمي نظام (آي أو إس) في الولايات المتحدة، واليوم تطلقها للمستخدمين جميعهم الذين لديهم اشتراك مأجور.