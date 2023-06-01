بعد 37 عامًا .. برنامج الرسام يحصل على الوضع الليلي في ويندوز 11

أضافت مايكروسوفت دعم الوضع الليلي في النسخة التجريبية من برنامج الرسّام الشهير الخاص بها على نظام ويندوز 11.

ووفرت مايكروسوفت الوضع الليلي في النسخة التجريبية من البرنامج لمستخدمي الإصدارات التجرييية من نظام ويندوز 11 Windows Insiders عبر قناتي Canary و Dev، وسوف يتوفر لكافة المستخدمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن برنامج الرسّام Paint منذ 37 عامًا، وذلك مع النسخة الأولى من نظام نظام ويندوز Windows 1.0 عام 1985.

وبالإضافة إلى الوضع الليلي، فقد أضافت مايكروسوفت بعض التحسينات الأخرى في خاصية التكبير والتصغير Zoom من خلال إضافة بعض القياسات والنسب في قائمة منسدلة جديدة.

وقدمت مايكروسوفت نسخة جديدة من برنامج الرسّام لنظام ويندوز 11 عام 2021، في أكبر تحديث يشهده البرنامج منذ سنوات، ووعدت مايكروسوفت حينها بتوفير الوضع الليلي في البرنامج، لكنه لم يتوفر إلا الآن بعد مرور عامين.

يُذكر أن بعض المطورين المستقلين أضافوا بأنفسهم خيار الوضع الليلي في البرنامج بعد تعديلات أدخلوها عليه، إلا أن المستخدمين سيحصلون على هذه الميزة عبر الإصدار الرسمي للبرنامج من مايكروسوفت.

جدير بالذكر أن برنامج الرسام هو برنامج رسومات مجاني بسيط، يأتي مثبتًا مع نظام التشغيل ويندوز، وهو يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير الرسومات بسهولة، إذ يمكن استخدام الرسام لإنشاء رسومات بسيطة مثل الخطوط والأشكال الهندسية، كما يتضمن أدوات مختلفة للرسم والتلوين والكتابة والتعديل على الرسومات بمختلف صيغها الشهيرة.

وتختبر مايكروسوفت حاليًا العديد من المزايا الجديدة في ويندوز 11، منها مزايا طالب بها المستخدمون منذ سنوات، مثل تحديث مدير الملفات، ودعم الملفات المضغوطة بدون برامج خارجية، والإغلاق الإجباري للتطبيقات العالقة بدون شريط المهام، وغيرها.

ومن المنتظر أن تأتي المزايا الجديدة مع تحديث 23H2 لويندوز 11، الذي سيصدر لاحقًا العام الجاري.