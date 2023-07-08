الرئيسية » الأخبار التقنية » برامج وتطبيقات » الكشف عن أهم المزايا القادمة إلى تطبيق Threads

الكشف عن أهم المزايا القادمة إلى تطبيق Threads

44
الكشف عن أهم المزايا القادمة في تطبيق Threads

كشف آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، عن أهم المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق ثريدز Threads، وفقًا لما ذكره في حسابه الشخصي على التطبيق.

ونشر موسيري عبر حسابه في ثريدز عددًا من المنشورات والتعليقات للتفاعل مع مستخدمي التطبيق، كاشفًا عن أهم المزايا التي ستُطلق قريبًا ومقدمًا تبريرات بشأن غياب بعض المزايا حتى الآن.

وبحسب موسيري، فسوف تتوفر مستقبلًا مزايا مثل القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم “Hashtags”، والتنقل بين عدة حسابات، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.

وأضاف أن مطوري التطبيق يعملون بالفعل على مزايا أخرى مثل قسم الموضوعات الرائجة “Trends”، ونسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب)، وإدماج خدمة الصور المتحركة، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستاجرام.

ولم يشر موسيري إلى أي خطة زمنية محددة من أجل إطلاق هذه المزايا، إلا أن شركة ميتا أطلقت برنامجًا تجريبيًا “بيتا Beta” للتطبيق لمستخدمي أندرويد من أجل إتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفيرها للمستخدمين جميعهم.

يُذكر أن معظم المزايا والخيارات السابق الإشارة إليها موجودة بالفعل في تطبيق تويتر.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت في وقت سابق أن تطبيق Threads سوف يدعم بروتوكول ActivityPub، الذي سيجعل التطبيق متوافقًا مع منصات نشر أخرى مثل وردبريس وماستودون، كما سيتيح للناشرين أخذ متابعيهم ومحتواهم معهم إذا قرروا مغادرة Threads.

ويستحوذ تطبيق Threads على اهتمام بالغ، كما يتزايد عدد مستخدميه بصورة كبيرة منذ إطلاقه لاعتماده على منصة إنستاجرام، ويرى مراقبون أن تطبيق Threads سيشكل تهديدًا حقيقيًا لتويتر.

ميتا تطلق برنامجًا تجريبيًا لتطبيق Threads لمستخدمي أندرويد
ميتا تطلق برنامجًا تجريبيًا لتطبيق Threads لمستخدمي أندرويد

ثردز يحقق أكثر من 50 مليون اشتراك بعد يوم واحد فقط من إطلاقه
ثردز يحقق أكثر من 50 مليون اشتراك بعد يوم واحد فقط من إطلاقه

تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بعد إطلاق تطبيق Threads المنافس .. عاجل
تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بعد إطلاق تطبيق Threads المنافس

الأخبار التقنية

أجهزة محمولة

أخبار الإنترنت

الأمن الإلكتروني

برامج وتطبيقات

دراسات وتقارير

عالم الكمبيوتر

منوعات تقنية

محاور تقنية

أخبار قطاع الأعمال

تحت الضوء

رأي وحوار

الذكاء الاصطناعي

إنترنت الأشياء

الحوسبة السحابية

المدن الذكية

التحول الرقمي

الحكومات الذكية

تكنولوجيا المحركات

جوجل

فيسبوك

تويتر

واتساب

إنستاجرام

سناب شات

يوتيوب

من نحن

أرسل خبراً

سياسة الخصوصية

خدمة الأخبار لوسائل الإعلام

النشرة المسموعة

نشرة يوتيوب

كافة الحقوق محفوظة للبوابة العربية للأخبار التقنية 2005- 2023