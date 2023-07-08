الكشف عن أهم المزايا القادمة إلى تطبيق Threads

كشف آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، عن أهم المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق ثريدز Threads، وفقًا لما ذكره في حسابه الشخصي على التطبيق.

ونشر موسيري عبر حسابه في ثريدز عددًا من المنشورات والتعليقات للتفاعل مع مستخدمي التطبيق، كاشفًا عن أهم المزايا التي ستُطلق قريبًا ومقدمًا تبريرات بشأن غياب بعض المزايا حتى الآن.

وبحسب موسيري، فسوف تتوفر مستقبلًا مزايا مثل القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم “Hashtags”، والتنقل بين عدة حسابات، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.

وأضاف أن مطوري التطبيق يعملون بالفعل على مزايا أخرى مثل قسم الموضوعات الرائجة “Trends”، ونسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب)، وإدماج خدمة الصور المتحركة، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستاجرام.

ولم يشر موسيري إلى أي خطة زمنية محددة من أجل إطلاق هذه المزايا، إلا أن شركة ميتا أطلقت برنامجًا تجريبيًا “بيتا Beta” للتطبيق لمستخدمي أندرويد من أجل إتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفيرها للمستخدمين جميعهم.

يُذكر أن معظم المزايا والخيارات السابق الإشارة إليها موجودة بالفعل في تطبيق تويتر.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت في وقت سابق أن تطبيق Threads سوف يدعم بروتوكول ActivityPub، الذي سيجعل التطبيق متوافقًا مع منصات نشر أخرى مثل وردبريس وماستودون، كما سيتيح للناشرين أخذ متابعيهم ومحتواهم معهم إذا قرروا مغادرة Threads.

ويستحوذ تطبيق Threads على اهتمام بالغ، كما يتزايد عدد مستخدميه بصورة كبيرة منذ إطلاقه لاعتماده على منصة إنستاجرام، ويرى مراقبون أن تطبيق Threads سيشكل تهديدًا حقيقيًا لتويتر.