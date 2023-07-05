منافس تويتر من إنستاجرام متاح الآن على الويب

بدأت شركة إنستاجرام إتاحة نسخة الويب من خدمتها الجديدة (ثردز) Threads التي تأتي لتنافس تويتر، وذلك قبل يوم واحد فقط من إطلاق تطبيقها الرسمي.

وبإتاحة نسخة الويب من (ثردز)، يمكن للجميع الآن إلقاء نظرة على التطبيق، الذي وصفه (كريس كوكس)، كبير مسؤولي المنتجات في ميتا، في وقت سابق بأنه رد ميتا على تويتر.

ويعتمد التطبيق المستقل الجديد على إنستاجرام ويتكامل مع (أكتيفيتي بب) ActivityPub، وهو بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي.

ويُقال إن التطبيق يسمح نظريًا لمستخدميه بأخذ حساباتهم ومتابعيهم معهم إلى تطبيقات أخرى تدعم هذا البروتوكول، ومن ذلك: منصة (ماستودون) Mastodaon.

وبعد إتاحة نسخة الويب من (ثردز)، نجد أن (مارك زوكربيرج)، المدير التنفيذي لشركة ميتا، المالكة لإنستاجرام وفيسبوك وواتساب وغيرها، قد نشر أول منشور له، حيث قال: «هيا بنا نفعلها. مرحبًا بكم في (ثردز)».

ويظهر أيضًا أن عددًا من المستخدمين والعلامات التجارية حصلوا على وصول مبكر إلى (ثردز)، مثل: إنستاجرام، ونتفليكس.

ويبدو أن واجهة الويب تتيح الآن رؤية المنشورات فقط مع وجود خيارات للإعجاب، والتعليق، وإعادة النشر، والمشاركة، وفي الدول التي سوف يُدعم فيها (ثردز) يُعرض على المستخدمين تنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات.

وعلى غرار تويتر، فإنه يمكن للمستخدمين عرض المنشورات الرئيسية للحساب في قسم، وعرض سجل الردود الكامل في قسم آخر.

ونرى في صفحة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم صورته ورمز إنستاجرام أسفلها، وبالنقر عليه يُنقل المستخدم إلى حساب إنستاجرام الخاص بالمستخدم.

وبالنظر إلى صفحة الملف الشخصي الخاصة بزوكربيرج نجد أن لديه الآن نحو 1,800 متابع، ما يعني أن عدد مختبري التطبيق في المدة الماضية لم يكن كثيرًا.

يُشار إلى أن وكالة بلومبرج الإخبارية كانت قد أفادت في شهر أيار/ مايو الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن شركة إنستاجرام تخطط لإطلاق تطبيقها للمنشورات النصية، الذي يهدف إلى منافسة تويتر، خلال شهر حزيران/ يونيو 2023.

وكانت شركة ميتا قد أكدت في شهر آذار/ مارس الماضي أنها تستكشف إطلاق شبكة اجتماعية لامركزية جديدة قائمة على المنشورات النصية يمكنها منافسة تويتر الذي يملكه الملياردير (إيلون ماسك).