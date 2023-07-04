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إنستاجرام ستطلق تطبيق Threads المنافس لتويتر خلال أيام

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إنستاجرام ستطلق تطبيق Threads المنافس لتويتر خلال أيام .. عاجل

منصة إنستاجرام سوف تطلق رسميًا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر Threads يوم السادس من يوليو/ تموز الجاري.

وظهر التطبيق في متجر تطبيقات آبل “آب ستور” في الولايات المتحدة، وسيكون متاحًا للتنزيل في غضون أيام، وفقًا لما جاء في صفحة التطبيق داخل المتجر.

ويأتي إطلاق تطبيق Threads من إنستاجرام في وقتٍ تواجه فيه تويتر انتقادات شديدة بعد إعلان “إيلون ماسك” مالك المنصة عن تقييد عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا.

وتود إنستاجرام الاستفادة من حالة الغضب العارم التي اجتاحت مستخدمي تويتر بعد القرار الأخير، والتي أدت إلى توجه قطاعٍ منهم إلى تجربة منصات منافسة مثل بلوسكاي وماستودون وغيرها، إذ سجلت تلك المنصات نموًا ملحوظًا.

ويمتلك تطبيق Threads ميزة تنافسية غير موجودة في تطبيقات التدوين المصغر الأخرى المشابهة لتويتر، وهي اعتماد التطبيق على المتابعين وقوائم المتابعة الموجودة بالفعل في منصة إنستاجرام عند إنشاء حساب في التطبيق، إذ سيغني ذلك المستخدمين عن بناء مجتمع جديد من البداية.

ووفقًا للصور المرفقة في متجر آب ستور، فإن تطبيق Threads سيكون مرتبطًا بمنصة إنستاجرام لكنه سيعمل كتطبيق مستقل، إذ يمكن لمستخدمي إنستاجرام تسجيل الدخول مباشرةً باستخدام حساب إنستاجرام مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، وكذلك متابعة الحسابات نفسها التي يتابعها المستخدم على إنستاجرام إن كان لها وجود على التطبيق الجديد.

إنستاجرام ستطلق تطبيق Threads المنافس لتويتر خلال أيام

ويتيح تطبيق Threads مشاركة الموضوعات والآراء، والتفاعل معها بالإعجاب والتعليق وإعادة النشر، كما تتيح للناشرين إمكانية التحكم بمَن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أُشير إليهم في المنشور.

إنستاجرام ستطلق تطبيق Threads المنافس لتويتر خلال أيام

ومن المتوقع إتاحة التطبيق أيضًا في متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد في الأيام القليلة المقبلة.

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