إنستاجرام تطلق ميزة القنوات Channels عالميًا

أعلنت شركة ميتا Meta عن إطلاق ميزة القنوات Channels في إنستاجرام للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته الشركة في منشور لها عبر موقعها الرسمي.

وكانت ميتا قد كشفت عن هذه الميزة ﻷول مرة قبل أربعة أشهر في فبراير/ شباط الماضي، إلا أنها كانت متوفرة فقط لدى بعض المستخدمين في عدد محدود من الدول، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، قبل الإعلان عن إطلاقها عالميًا للجميع.

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وتتيح ميزة القنوات في إنستاجرام إمكانية إرسال تحديثات ورسائل لعدد كبير من المتابعين داخل القنوات، حيث تدعم الميزة إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والاستطلاعات، والتفاعلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وسيكون النشر في القنوات مقتصرًا على مالكيها فقط، أما المتابعون فليس لهم إلا التفاعل مع المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي، ولن يكون بإمكانهم التعليق على المحتوى داخل القنوات.

وأوضحت ميتا أنه بمجرد إنشاء القناة وإرسال أول رسالة فيها، سوف يصل للمتابعين إشعار لمرة واحدة من أجل حثهم على الانضمام للقناة، ويمكن ﻷي مستخدم الانضمام للقنوات، إلا أن المتابعين فقط سوف تصلهم تنبيهات عند إضافة محتوى جديد داخل القناة.

وتتيح ميتا للمستخدمين التحكم في الإشعارات الواردة من القنوات، كما توفر خيار كتم القنوات، وكذلك المغادرة في حال أرادوا ذلك.

ومن جهة أخرى، ستوفر ميتا ﻷصحاب القنوات من منشئي المحتوى خيارات مختلفة لإدارة القناة مثل إضافة مدراء آخرين لإدارة الأعضاء، ومشاركة رابط القناة إلى القصص لتشجيع المتابعين على الانضمام إليها، وغيرها.

وكانت شركة ميتا أيضًا قد أعلنت في وقتٍ سابق عن توفير ميزة القنوات داخل تطبيق واتساب، وهو تطبيق المراسلة الفورية المملوك لها، وسوف تعمل كذلك بنفس الآلية السابق الإشارة إليها.

يذكر أن تطبيق المراسلة الفورية المنافس تيليجرام قد أضاف ميزة القنوات أولًا قبل سنواتٍ من إطلاقها على منصتي واتساب وإنستاجرام.