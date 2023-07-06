إنستاجرام تطلق رسميًا تطبيق Threads المنافس لتويتر .. عاجل

أطلقت منصة إنستاجرام رسميًا تطبيقها الجديد Threads الذي يشبه منصة التدوين المصغر تويتر، ويمكن الآن تنزيل التطبيق مجانًا من متجر تطبيقات آب ستور لهواتف آيفون أو متجر جوجل بلاي ﻷجهزة أندرويد.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب في تطبيق Threads باستخدام حساب إنستاجرام نفسه مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، وكذلك متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على إنستاجرام، ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطولٍ يصل إلى خمس دقائق.

ويحمل تطبيق Threads الجديد واجهة تشبه تطبيق تويتر، ويوفر التطبيق خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة، كما سيرى المستخدمون في الصفحة الرئيسية للتطبيق خليطًا من منشورات الحسابات التي يتابعونها، والمنشورات التي يرشحها التطبيق استنادًا إلى اهتماماتهم.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية التحكم فيمَن يمكنه الرد على المنشورات، إما الجميع أو الحسابات التي يتابعونها أو فقط من أُشير إليهم في المنشور، بالإضافة إلى القدرة على تصفية كلماتٍ بعينها في الردود.

ويأتي إطلاق تطبيق Threads من إنستاجرام في وقتٍ تواجه فيه تويتر انتقادات شديدة بعد إعلان “إيلون ماسك” مالك المنصة عن تقييد عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا، وكذلك إطلاق نسخة جديدة من منصة TweetDeck تتطلب حسابًا موثقًا، بالإضافة إلى قرارات أخرى سابقة أثارت جدًلا واسعًا.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تطبيق Threads سيستند في عمله إلى بروتوكول لامركزي مشابه للبروتوكول المستخدم في تطبيقات منافسة مثل: Mastodon، و Bluesky الذي أطلقه جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر.

ويتيح البروتوكول اللامركزي العديد من المزايا التي تعطي للمستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم، كما يمنحهم القدرة على نقل البيانات من منصة لأخرى، ويُعتبر تطبيق Threads هو أول تطبيق من شركة ميتا – مالكة إنستاجرام – متوافق مع بروتوكول تواصل اجتماعي مفتوح المصدر.

وقالت شركة ميتا: “نعتقد أن هذا النهج اللامركزي، المشابه للبروتوكولات التي تحكم البريد الإلكتروني والويب نفسه، سيؤدي دورًا مهمًا في مستقبل منصات الإنترنت”.

يٌذكر أن تطبيق Threads متوفر حاليًا في أكثر من 100 دولةٍ حول العالم، لكنه ليس متاحًا بعدُ في دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد أجلت ميتا إطلاق تطبيق Threads في دول الاتحاد الأوروبي حتى تتأكد من توافقه مع التشريعات والقوانين المنظمة للخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين.