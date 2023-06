إنستاجرام تختبر روبوتًا للدردشة له 30 شخصية للتعامل معه

كشفت لقطة شاشة أن خدمة مشاركة الصور إنستاجرام تختبر روبوتًا للدردشة يجيب عن أسئلة المستخدمين ويقدم لهم المشورة، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

وتظهر لقطة الشاشة التي نشرها المسرب (أليساندرو بالوزي) في تويتر ما يبدو أنه شاشة ترحيبية لميزة إنستاجرام الجديدة.

وكُتب في الشاشة أن روبوت الدردشة سيكون قادرًا على الإجابة عن الأسئلة وتقديم المشورة ومساعدة المستخدمين في كتابة الرسائل.

وكُتب أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختيار من بين 30 شخصية من الذكاء الاصطناعي والعثور على الشخصية التي يفضلونها.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023