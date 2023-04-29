إنستاجرام تختبر إضافة الصوتيات إلى الصور الدوّارة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) أن إنستاجرام تختبر خاصية جديدة تسمح لك بإضافة الصوتيات إلى الصور الدوّارة التي تنشرها على المنصة.

وقال (زوكربيرج) عبر قناة الرسائل الجماعية الخاصة به في إنستاجرام إن الخاصية متوفرة الآن في «بضعة بلدان وستتوفر في المزيد لاحقًا».

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يُشار إلى أن إنستاجرام تقدّم بالفعل خاصية مماثلة تتيح لك إضافة الصوتيات إلى الصور الفردية، والآن يبدو أنها تريد توسعتها إلى الصور الجماعية. فبدلًا من الاستماع إلى مقطع صوتي أثناء النظر إلى صورة واحدة، يمكنك الآن الاستماع حين التمرير بين مجموعة من الصور الدوارة.

وبغض النظر عن ذلك، قال (زوكربيرج) أيضًا إن إنستاجرام تختبر طريقة لإضافة الصوتيات إلى (الملاحظات) Notes، وهي خاصية تتيح لك مشاركة الحالة مع الأصدقاء.

وفي مقطع الفيديو القصير الذي نشره (زوكربيرج) في قناة الرسائل الجماعية الخاصة به، يمكنك أن ترى كيف ستتيح لك المنصة تحديد جزء من أغنية وإرفاقها في ملاحظتك، تمامًا كما لو كنت تضيف مقطعًا صوتيًا إلى منشور فردي أو مقطع فيديو قصير. وسيتمكن أصدقاؤك من رؤية اسم المقطع الصوتي، والفنان فوق حالتك.

ويأتي إعلان (زوكربيرج) الجديد بعد أسبوعين من إعلان ميتا عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى جذب مزيد من منشئي المحتوى إلى خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز)، وذلك في مسعى منها للتفوق على خدمة تيك توك التي تعيش عددًا من الأزمات حاليًا.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أضافت مكانًا مخصصًا للمقاطع الصوتية والوسوم الرائجة في (ريلز)، بالإضافة إلى توسعة خاصية الهدايا في خدمة المقاطع القصيرة لتشمل دولًا جديدةً، وتحسين أدوات التحرير، وإضافة مقاييس جديدة وغير ذلك.