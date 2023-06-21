إنستاجرام تتيح للمستخدمين تحميل مقاطع Reels على أجهزتهم

أعلنت منصة إنستاجرام رسميًا عن السماح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو القصيرة “Reels” المنشورة عبرها، حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها عبر تطبيقات أخرى.

وكان تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “تيك توك” قد أتاح هذه الميزة منذ سنوات، مما سمح للتطبيق باكتساب شعبية واسعة، إذ كانت مقاطع الفيديو المحملة تحمل العلامة المائية المميزة لتطبيق “تيك توك” عند مشاركتها عبر التطبيقات الأخرى.

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، إن المستخدمين داخل الولايات المتحدة سوف يكونون قادرين على تحميل مقاطع Reels على أجهزتهم، بالضغط على زر المشاركة ثم اختيار “تحميل Download”، ومن المتوقع أن تتوفر هذه الميزة لجميع المستخدمين حول العالم بشكل تدريجي، وسوف تُغني هذه الميزة المستخدمين عن استخدام مواقع أو تطبيقات أخرى من أجل تحميل مقاطع Reels من إنستاجرام.

وأضاف موسيري أن مقاطع Reels المنشورة للعامة هي التي ستكون فقط متاحة للتحميل، كما أشار إلى إمكانية تعطيل خيار التحميل في حالة أراد ذلك الناشر أو منشئ المحتوى.

ولم يحدد موسيري إن كانت هناك علامة مائية على مقاطع Reels المحملة، إلا أن الصور التوضيحية التي نشرها أفادت بوجود شعار إنستاجرام مع اسم صاحب الحساب على مقاطع الفيديو، بطريقة مشابهة لما يجري في تطبيق تيك توك عند تحميل مقاطع الفيديو منه.

وكانت منصة إنستاجرام قد اتخذت قرارًا عام 2021 من أجل منع ترويج مقاطع الفيديو التي تحتوي على العلامة المائية الخاصة بتطبيق تيك توك، أو أي علامة مائية أخرى.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وضعت منصة يوتيوب أيضًا علامة مائية على مقاطع الفيديو القصيرة Shorts التي يحملها المستخدمون من المنصة.

والهدف من وضع علامة مائية على مقاطع الفيديو المحملة يكون عادةً جذب المستخدمين الآخرين الذين يشاهدون تلك المقاطع على التطبيقات الأخرى.

وتُعد مقاطع الفيديو القصيرة Reels على إنستاجرام موضع اهتمام كبير من شركة ميتا، إذ تساهم بشكل كبير في نمو المنصة وزيادة العائدات.