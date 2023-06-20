إطلاق متصفح أوبرا ون بمساعد Aria للذكاء الاصطناعي وتصميم جديد

أطلقت شركة أوبرا متصفحها الجديد “أوبرا ون Opera One” لعامة المستخدمين، وهو نسخة جديدة من متصفحها التقليدي تتمتع بمزايا فريدة مثل إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، الذي تطلق عليه اسم “آريا Aria“.

وتصف شركة أوبرا مساعد آريا Aria بأنه “أول أداة ذكاء اصطناعي أصلية للمتصفحات” ، ويمكن تشغيله داخل متصفح أوبرا ون من خلال شريط أوامر، بالإضافة إلى الشريط الجانبي للمتصفح، وهو يعتمد بالأساس على نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 من شركة OpenAI، لتحسين تجربة التصفح والبحث.

ووفقًا لما ذكرته أوبرا في بيانٍ صحفي، فإن مساعد Aria للذكاء الاصطناعي “آريا Aria” يسمح للمستخدمين بالبحث عن المعلومات على الإنترنت، وتوليد النصوص والأكواد البرمجية، والإجابة عن الأسئلة بشأن المنتجات المختلفة، كما أن لديه معرفة بكامل قاعدة بيانات أوبرا الخاصة بمستندات الدعم للمنتجات، لتقديم إجابات مفيدة للمستخدمين.

وعندما يود المستخدم أن يطرح أي سؤال، يمكنه استخدام سطر الأوامر للوصول إلى مساعد آريا Aria، وبعد عرض الإجابة يمكنه التفاعل معها في الشريط الجانبي، أو العودة لاستئناف التصفح.

ويتيح متصفح أوبرا ون أيضًا الوصول إلى روبوت الدردشة الشهير ChatGPT في الشريط الجانبي للمتصفح، إن كان المستخدم لديه حسابًا بالفعل مرتبطًا به.

وقدمت أوبرا ميزة جديدة للتبويبات أطلقت عليها اسم Tab Islands والتي تغير كيفية تعاطي المستخدمين مع علامات التبويب في المتصفح، حيث تجمع علامات التبويب المرتبطة معًا، ويمكن للمستخدمين تحريك علامات التبويب، أو طيها لجعلها أصغر حجمًا والعودة إليها لاحقًا ، أو حفظها في المفضلة أو لوحة التثبيت داخل المتصفح.

ويتمتع متصفح أوبرا ون أيضًا بتصميم جديد، يسمح للمتصفح بالتكيف ديناميكيًا مع احتياجات المستخدمين عبر إبراز المزايا الأساسية للمستخدم في الواجهة. وفي الخلفية، توجد تحسينات إضافية تهدف إلى جعل واجهة المستخدم أسرع وأكثر سلاسة.

يُذكر أن متصفح أوبرا ون Opera One متاح للتحميل مجانًا من موقع الشركة الرسمي، وهو متوفر لأنظمة تشغيل ويندوز، وماك أو إس، ولينكس.