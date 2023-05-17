أوبر تتيح طلب مشوار بدون التطبيق بالإضافة إلى ميزات عديدة أخرى

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أعلنت شركة أوبر اليوم الأربعاء خلال عرض المنتجات السنوي التابع لها Go-Get عن العديد من الميزات الجديدة، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على زخمها وسط تراجع أعمال المنافسين.

وتشمل الخيارات الجديدة القدرة على طلب مشوار مع معقد خاص بالأطفال، والاتصال بأوبر بدون التطبيق، وإضافة المراهقين إلى ملف التعريف العائلي، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

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ويُمثِّل حدث Go-Get هذا العام أول مؤتمر صحفي وجاهي لشركة أوبر منذ وباء كورونا قبل ثلاث سنوات.

وارتفعت أسهم أوبر زهاء 51 في المئة منذ بداية العام، وفي البيان الخاص بنتائج الربع الأول من العام الحالي لشركة أوبر، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي (دارا خسروشاهي) إن الشركة بدأت «بداية قوية» لهذا العام.

وتقدم الميزات الجديدة مثالًا على ما تسعى إليه الشركة للحفاظ على زخمها في حين يستمر المنافسون، مثل: (ليفت) Lyft، التي هبط سعر سهمها بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، في المعاناة.

ومع ميزة Uber Car Seat، قالت أوبر إن العائلات ومقدمي الرعاية في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك سيتمكنون من طلب مشوار مع مقعد سيارة للأطفال حتى وزن 30 كغ كجزء من شراكة أوبر مع شركة مقاعد السيارات (نونا) Nuna. وتخطط الشركة لطرح هذه الميزة في المزيد من المدن في المستقبل.

وقالت الشركة أيضًا إنها أتاحت رقم هاتف يمكن للناس الاتصال به لطلب مشوار بدون استخدام تطبيق أوبر.

وأوضحت الشركة أن هذا سيساعد الأشخاص الذين قد يعانون في استخدام الهواتف الذكية أو التطبيقات على الوصول إلى تجربة أوبر السهلة ذاتها.

واعتبارًا من 22 أيار/ مايو الحالي، سيتمكن المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا من طلب التوصيلات والمركبات الخاصة بهم.

وسيكون للآباء والأوصياء الذين يوافقون على ذلك التحكم الكامل في حسابات أبنائهم المراهقين، ويمكنهم مراقبة الرحلات والتوصيل في الوقت الفعلي.

وقالت الشركة إن السائقين ذوي الخبرة العالية فقط هم من يمكنهم تلبية مشاوير المراهقين.

وستتوفر حسابات المراهقين في مدن محددة في الولايات المتحدة وكندا. ويمكن إعدادها وإدارتها ضمن (ملف التعريف العائلي) في تطبيق أوبر الذي يسمح بربط حسابات متعددة باستخدام طريقة دفع مركزية واحدة.

وبالإضافة إلى الميزات السابقة، أصبح بإمكان أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء السكن الآن إنشاء طلبات البقالة الجماعية من خلال Uber Eats. ويمكن للمستخدمين دعوة المشاركين لإضافة عناصر وتعيين الطلبات المتكررة وتحديد المواعيد النهائية لوقت الطلب.

وسيساعد التجار المؤهلون المجموعات أيضًا على إدارة التكاليف عن طريق تقسيم الفاتورة تلقائيًا.

ومن خلال ميزة (المشاوير الجماعية) Group Rides، سيتمكن مستخدمو أوبر قريبًا من دعوة الأصدقاء والعائلة لإضافة عناوينهم إلى الرحلة.

وستُحدِّث أوبر تلقائيًا نقاط التوقف حتى يتخذ السائق أكثر المسارات كفاءةً، وستُفرض رسوم على كل فرد وفقًا لمقدار الوقت الذي قضاه في المشوار.

وأصبح الآن بإمكان مستخدمي Uber Eats تسجيل رسالة فيديو مخصصة داخل التطبيق عندما يرسلون هدايا إلى الأصدقاء والعائلة. وسيكون الفيديو متاحًا لمتلقي الهدايا لمشاهدته في تطبيق Uber Eats.

وفي البداية، لن يتمكن المستخدمون إلا من إرفاق مقاطع الفيديو ببطاقات الهدايا المالية المرسلة عبر المنصة، لكن أوبر قالت إنها ستوسع الميزة قريبًا لتشمل عمليات التوصيل أيضًا.