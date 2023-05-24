أوبرا تطلق روبوت الدردشة Aria وهو «أفضل من ChatGPT»

أعلنت شركة أوبرا اليوم الأربعاء عن إطلاق روبوت الدردشة المضمن في متصفحها (أريا) Aria، الذي يستخدم نموذج اللغة (جي بي تي) GPT الذي يقوم عليه روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT.

وأوضحت الشركة النرويجية في منشور على مدونتها أن (أريا) يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة مجانًا. وأضافت أن (أريا)، المضمن أصلًا في المتصفح، يمثل البداية لنوع جديد من تجربة التصفح.

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ويسمح (أريا) للمستخدمين بتحسين إبداعهم وإنتاجيتهم من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وهو يستخدم نموذج اللغة (جي بي تي) GPT من (أوبن أي آي) OpenAI لتوفير إمكانات إضافية، مثل: إضافة النتائج المباشرة من الويب.

وقالت أوبرا إن (أريا) هو خبير في الويب والمتصفح يتيح لك التعاون مع الذكاء الاصطناعي أثناء البحث عن معلومات في الويب، أو إنشاء نص أو تعليمات برمجية، أو الحصول على إجابة عن استفساراتك بشأن المنتجات.

وأضافت الشركة أن البنية التحتية التي يقوم عليها (أريا) تسمح له بالتواصل مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، وسوف تتوسع في المستقبل لإدماج إمكانات إضافية، مثل: خدمات البحث من شركاء أوبرا.

ويمتاز (أريا) بأنه مجاني مع معلومات مُحدَّثة، وأكدت الشركة أنه متصل بالإنترنت وليس محدودًا بالمحتوى الذي نُشر حتى عام 2021، وذلك في محاولة من أوبرا للقول إن روبوت الدردشة التابعة لها أفضل من (شات جي بي تي).

ويمكن لمستخدمي متصفح أوبرا في أجهزة سطح المكتب اختبار (أريا) عن طريق تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح (أوبرا ون) Opera One. وبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، فيمكنهم اختبار الروبوت في الإصدار التجريبي الأحدث من متصفحها الذي يمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي.

ونبّهت الشركة إلى أنه يتعين على المستخدمين امتلاك حساب أوبرا أو إنشاء حساب جديد، وبعدئذ سيُرسل إليهم إشعار بشأن حالتهم في قائمة الانتظار، وإن كانوا ضمن القائمة فيمكنهم الوصول إلى (أريا) من خلال إعدادات المتصفح في تطبيق أندرويد، أو عبر الشريط الجانبي للمتصفح في أجهزة سطح المكتب.

يُشار إلى أن إعلان أوبرا اليوم يأتي بعد أن كشفت أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي عن متصفح الويب الجديد (أوبرا ون) الذي قالت إنه صُمم ليواكب عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.