أدوبي تعلن رسميًا إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في فوتوشوب

أعلنت شركة (أدوبي) اليوم الثلاثاء عن إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامجها المشهور (فوتوشوب)، وقلّلت من قيمة المخاوف التي تتحدث عن أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة البشر لوظائفهم، وانتشار الصور المزيفة.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في منشور على مدونتها إن (فوتوشوب)، الذي ارتبط اسمه عالميًا بتحرير الصور، سيضم خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي (أدوبي فايرفلاي) Adobe Firefly، التي أُطلقت منذ ستة أسابيع بصورة تجريبية، والتي تأتي، وفقًا للشركة، لتساعد البشر في التصميم، وليس لتحل محلهم.

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وباستخدام ميزة (التعبئة التوليدية) Generative Fill، سيكون بإمكان مستخدمي فوتوشوب الإضافة إلى الصور أو توسعتها، أو إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وذلك باستخدام التوجيهات النصية على غرار تلك التي يستخدمها نموذج Dall-E من شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

وستكون ميزة (التعبئة التوليدية) متاحةً بصورة تجريبية لمستخدمي فوتوشوب في أجهزة سطح المكتب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتعتزم أدوبي إطلاقها على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي.

يُشار إلى أن أدوبي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في أدواتها منذ أكثر من عشر سنوات، مثل: أداة استبدال الخلفية في فوتوشوب. ولكن إدماج فايرفلاي في فوتوشوب سيؤدي إلى توسيع هذه الميزات، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء الصور والقوالب من البداية، وإجراء تعديلات أسرع على الصور.

ومنذ إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي للصور، أثار العديد من الفنانين مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد دُرِّب على الأعمال الفنية التي تخضع لحقوق الطبع والنشر.

وسعت أدوبي إلى تجنب هذه المشكلة من خلال تدريب فايرفلاي على 100 مليون صورة من مكتبتها الخاصة، بالإضافة إلى الصور الموجودة في المجال العام حيث انتهت صلاحية حقوق الطبع والنشر.

وقال (شاندرا سيناثامبي) مدير الوسائط الرقمية والإستراتيجية في أدوبي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إن الأداة ستُسهِّل على الشركات الصغيرة تصميم الرسومات الخاص بها، وكان القصد منها هو أن تكون مساعدًا لتسريع العملية بدلًا من القيام بها، أو أن تحل محل المصممين تمامًا.

وبالنظر إلى أن الصور المزيفة المُولَّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي تسبب الارتباك عبر الإنترنت، قال سيناثامبي إن أدوبي حاولت وضع معيار، حيث تعمل بيانات اعتماد المحتوى كعلامة على الصور التي أُنشئت م إنشاؤها أو تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتضم أدوبي ألف عضو في مبادرة أصالة المحتوى الخاصة بها، وقد أتاحت التقنية على نطاق واسع منذ عام 2019.

ووفقًا لسيناثامبي، فإن الفنانين الذين ساهموا في مكتبة الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يُحددون باستخدام تقنية التتبع هذه وتُدفع أجورهم عند استخدام أعمالهم.