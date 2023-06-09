أجهزة تلفاز آبل سوف تدعم تشغيل تطبيقات VPN

كشفت شركة آبل عن نظام tvOS 17 ﻷجهزة التلفاز الخاصة بها خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023، وأعلنت آبل أن النظام الجديد سوف يدعم تشغيل تطبيقات VPN ﻷول مرة.

وسوف تسمح تطبيقات الشبكة الافتراضية لمستخدمي أجهزة تلفاز آبل Apple TV تغيير الموقع الجغرافي إلى دولة أخرى غير التي يقيمون بها، مما يتيح لهم تشغيل تطبيقات وخدمات على التلفاز غير متوفرة في بلدانهم.

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أيضًا سوف تمكن تطبيقات VPN المستخدمين من الوصول إلى المحتوى المحجوب داخل النطاق الجغرافي لهم، كما قالت آبل أن دعم تلك التطبيقات “يمكن أن يفيد مستخدمي خدمات التعليم والأعمال الراغبين في الوصول إلى المحتوى على شبكاتهم الخاصة”.

ومع هذا التطور الجديد، سوف يتمكن مقدمو خدمات VPN من توفير نسخٍ من تطبيقاتهم على أجهزة تلفاز آبل مثل الأجهزة الأخرى، لكن لا يُعرف إن كانت آبل ستقيد استخدام تلك التطبيقات أم لا على نظام tvOS.

وتعتبر تقنية الشبكة الافتراضية الخاصة – المعروفة اختصارًا بـ VPN – أداةً تستخدم لتأمين اتصال الإنترنت وحماية بيانات المستخدمين، وتعمل على تشفير البيانات وإرسالها عبر نفق آمن إلى خادم VPN، حيث يُفك تشفير البيانات وتُرسل إلى الوجهة المطلوبة، ويمنع هذا النفق الآمن أي شخص آخر من رؤية بيانات المستخدم أو التلاعب بها، وتفيد في إخفاء عنوان الجهاز عند الاتصال بالإنترنت، وتأمين البيانات، وتجاوز الحظر في أي نطاق جغرافي، وغير ذلك.

يُذكر أن آبل قد كشفت عن مزايا أخرى في نظام tvOS 17 الجديد مثل إمكانية إجراء مكالمات الفيديو عبر فيس تايم من خلال أجهزة التلفاز، وإعادة تصميم مركز التحكم، وغيرها.

ومن المنتظر ظهور تطبيقات VPN جديدة ﻷجهزة تلفاز آبل خلال الأشهر القادمة، كما يتوقع إطلاق النظام خريف العام الجاري بعد انتهاء المرحلة التجريبية.