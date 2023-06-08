آبل لن تسمح بوجود تطبيقات أو ألعاب مقلدة داخل متجر آب ستور

حدثت آبل إرشادات مراجعة متجر تطبيقات آب ستور بهدف القضاء على التطبيقات والألعاب المقلدة والمزيفة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.

وقالت آبل في منشور عبر موقعها الرسمي إن “انتحال التطبيقات يعد الآن انتهاكًا لقواعد متجر آب ستور”.

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كما أشارت إلى أن التطبيقات التي ستُقدم إلى متجر آب ستور وهي تنتحل تطبيقات أو خدمات أخرى سوف يعاقب مطوروها باستبعادهم من برنامج آبل للمطورين Apple Developer Program، ولن يكونوا قادرين على تقديم تطبيقات أخرى إلى المتجر، أو الاستفادة من المزايا التي تقدمها آبل للمطورين.

وتحظر الإرشادات المحدثة على المطورين نسخ أكواد التطبيقات الأخرى أو واجهة المستخدم الخاصة بها، أو حتى استخدام اسم مشابه لتطبيق شائع آخر.

ويأتي قرار آبل في أعقاب حوادث عدة انتشرت فيها تطبيقات وألعاب مقلدة لأخرى أصلية على متجر آب ستور، وأبرزها انتشار العديد من التطبيقات المزيفة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، إذ جرى تحميلها على نطاق واسع، وتمكن مطوروها من جني أرباحٍ هائلة من الاشتراكات والإعلانات، ولم تكن تلك التطبيقات تتبع شركة أوبن إيه آي المطورة لروبوت ChatGPT بأي صورة رسمية.

وتستهدف الإرشادات الجديدة بشكل أساسي التطبيقات والألعاب التي تنسخ واجهات وأسماء تطبيقات وألعاب أخرى أصلية.

ولا تزال هناك أسئلة حول آلية تطبيق آبل لهذه القواعد، علمًا بأن هناك مثلًا تطبيقات وألعاب مختلفة، لكنها تحمل أسماءً متشابهة.

وتضمنت الإرشادات الجديدة تغييرات أخرى مثل ضرورة أن توفر التطبيقات التي تحتوي على إعلانات خيارات للمستخدمين تمكنهم من الإبلاغ عن الإعلانات غير الملائمة أو غير المناسبة للعمر.

يُذكر أن متجر آب ستور هو المصدر الرسمي الوحيد لتحميل التطبيقات على أجهزة آبل، وهو يضم ما يزيد على 1.64 مليون تطبيق وفقًا لآخر الإحصائيات.