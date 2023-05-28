آبل تكشف عن القائمة النهائية للتطبيقات والألعاب ذات التصميم الأفضل في 2023

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كشفت آبل عن القائمة النهائية للتطبيقات والألعاب صاحبة أفضل تصميم في متجر تطبيقات آب ستور، والمرشحة للفوز بجوائزها السنوية Apple Design Awards في مؤتمرها السنوي القادم للمطورين WWDC 2023.

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وصنفت آبل التطبيقات واﻷلعاب المرشحة للفوز في عدة تصنيفات منها تصنيف الشمولية، الذي يضم أفضل التطبيقات والألعاب التي تقدم “تجربة رائعة للجميع، من خلال دعم الأشخاص من مختلف الخلفيات والقدرات واللغات” على حد وصف آبل، وهي:

وفي فئة “البهجة والمرح” ترشحت التطبيقات والألعاب التي تقدم “تجارب مرضية جذابة لا تُنسى، تعززها تقنيات آبل”، وقد جاءت كالآتي:

أما فئة “التفاعل” فضمت التطبيقات والألعاب التي لها “واجهات بديهية وعناصر تحكم سهلة”، وهي:

ورشحت آبل في فئة “التأثير الاجتماعي” عددًا من التطبيقات والألعاب التي “تحسن حياة الناس بطريقة ذات مغزى، وتسلط الضوء على قضايا مهمة” على حد وصفها، وهي:

وجاءت في فئة “البصريات والجرافيكس” التطبيقات والألعاب ذات “الصور المذهلة، والواجهات المرسومة بمهارة، والرسوم المتحركة عالية الجودة”، وهي:

وأخيراً في فئة “الابتكار”، ترشحت التطبيقات والألعاب التي تقدم “تجربة استخدام حديثة، عبر الاستخدام الجديد لتقنيات آبل التي تميزها في تصنيفها”، وهي:

وقدمت آبل الدعوات لمطوري التطبيقات والألعاب المرشحة للفوز لحضور مؤتمرها السنوي القادم للمطورين WWDC 2023، الذي سيبدأ يوم 5 يونيو/حزيران المقبل، وسيحصل الفائزون على تذكار فريد على شكل مكعب من الألمنيوم عليه شعار آبل مع اسم التطبيق أو اللعبة.