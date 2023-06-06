آبل تطلق عن طريق الخطأ الإصدار التجريبي من iOS 17

أتاحت شركة آبل الإصدار التجريبي المخصص للمطورين فقط من نظام التشغيل الجديد (آي أو إس 17) iOS 17 للمستخدمين جميعهم، ولكن يبدو أن ذلك حدث عن طريق الخطأ.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية أمس الاثنين خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023 إنها ستطلق إصدارًا تجريبيًا عامًا من (آي أو إس 17) خلال شهر تموز/ يوليو المقبل. ولكن يبدو أن الشركة أخطأت فأتاحت الإصدار التجريبي للجميع الآن.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وكان مستخدم في تويتر اسمه (كونر جويس) أول من رصد أن نظام (آي أو إس 17) متاح للتنزيل في قسم تنزيل الإصدار التجريبي في الإعدادات. وهذا هو الإصدار نفسه الذي أُطلق للمطورين.

ويُتوقع أن تسحب آبل الإصدار قريبًا، ويُوصى المستخدمون من غير المطورين ألا ينزّلوا الإصدار التجريبي، ذلك أنه، بحكم تعريفه، ليس جاهزًا للاستخدام العام، ومن الممكن أن يؤدي إلى تعطل الهاتف تمامًا إن حدثت مشكلة.

ويُشار إلى أن نظام (آي أو إس 17) سيُتاح بإصدار تجريبي عام خلال شهر تموز/ يوليو المقبل، ثم تُطلق إصدارات تجريبية أخرى حتى إطلاق الإصدار المستقر النهائي في شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويأتي نظام (آي أو إس 17) مع العديد من الميزات الجديدة، مثل: وضع الاستعداد، والملصقات الحية، والبريد الصوتي المباشر، وميزة الإكمال التلقائي المحسنة، وترك رسائل (فيس تايم) FaceTime.

ويدعم الهاتف أيضًا ميزة ملصقات جهات الاتصال، وتبادل جهات الاتصال، وإمكانية الوصول إلى الخرائط دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ومع (آي أو إس 17) سيكون بإمكان المستخدمين استدعاء المساعد الذكي (سيري) Siri دون الحاجة إلى كلمة Hey في البداية.

ويدعم النظام أيضًا تعرف الحيوانات الأليفة التابعة للمستخدمين في الصور، وإنشاء ألبومات خاصة بها.