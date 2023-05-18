آبل تطلق الإصدار 16.5 من نظامي iOS و iPadOS

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

بدأت شركة آبل اليوم الخميس إطلاق الإصدار ذي الرقم 16.5 من نظامي: (آي أو إس) iOS و(آيباد أو إس) iPadOS، الذي يأتي ببعض التغييرات قبل الإعلان عن الإصدار الكبير التالي قريبًا.

وتستعد عملاقة التقنية الأمريكية لإطلاق الإصدار ذي الرقم 17 من أنظمة تشغيل أجهزة المحمولة، مثل: نظام (آي أو إس) لهواتف آيفون، و(آيباد أو إس) للحواسيب الشخصية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ومقارنةً بالإصدارات السابقة التي أُطلقت خلال المدة الماضية، يُصنف نظاما (آي أو إس 16.5) و(آيباد أو إس 16.5) الجديدان بأنهما صغيران، إذ إن أبرز ميزة يأتي بها هي المعلومات الرياضية في تطبيق الأخبار Apple News.

وعلى وجه التحديد، حصل تطبيق Apple News على علامة تبويب رياضية جديدة توفر «وصولًا سهلًا إلى الأخبار، والنتائج والترتيب، والمزيد، للفرق والدوريات التي تتابعها»، مما يعني أنها قد تكون طريقة سهلة لمتابعة أخبار الرياضية التي تعنيك في مكان واحد.

وهناك أيضًا بطاقات جديدة للنتائج والجدول تركز في الرياضة ستتضمن معلومات عن ألعاب معينة. ويتضمن التحديث أيضًا بعض الإصلاحات للمشكلات، مثل: المشكلة التي تؤدي إلى عدم استجابة خاصية Spotlight.

ويعالج نظام (آي أو إس 16.5) أيضًا المشكلة التي تجعل خاصية الإذاعات الصوتية في منصة السيارات (كاربلاي) CarPlay بتحميل المحتوى.

ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات (وقت الشاشة) Screen Time أو عدم مزامنتها عبر الأجهزة جميعها.

وقالت شركة آبل في النشرة الخاصة بنظام (آي أو إس 16.5) الجديد: «قد لا تتوفر بعض الميزات في المناطق جميعها أو على أجهزة آبل جميعها».

يُشار إلى أن التحديث الجديد يأتي قُبيل الإعلان عن الإصدار ذي الرقم 17 من نظام (آي أو إس) خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر إطلاقه في 5 حزيران/ يونيو المقبل.