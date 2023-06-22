آبل تعلن إتاحة الأدوات اللازمة لتطوير تطبيقات Vision Pro

أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء عن توفر أدوات وتقنيات برامج جديدة قالت إنها تتيح للمطورين إبداع تجارب تطبيقات رائدة لجهاز (فيجين برو)، الذي تصفه بأنه أول حاسوب مكاني من آبل.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أنه بفضل نظام (فيجين أو إس) visionOS، الذي يُعدُّ أول نظام تشغيل مكاني في العالم، يتيح جهاز (فيجين برو) للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي في مساحتهم الفعلية باستخدام أكثر المدخلات طبيعية وبساطة، ألا وهي أعينهم وأيديهم وأصواتهم.

وابتداءً من الأربعاء، سيتمكن مجتمع مطوري آبل العالمي من إنشاء فئة جديدة كليًا من تطبيقات الحوسبة المكانية التي تحقق استفادة كاملة من «اللوحة اللامتناهية» في جهاز (فيجين برو) وتمزج بسلاسة بين المحتوى الرقمي والعالم المادي ليستمتع المستخدم بتجارب جديدة استثنائية.

وباستخدام حزمة تطوير البرامج في نظام (فيجين أو إس)، أصبح بإمكان المطورين الاستفادة من الإمكانات القوية والفريدة لجهاز (فيجين برو) ونظام (فيجين أو إس) من أجل تصميم تجارب تطبيقات جديدة كليًا عبر مجموعة متنوعة من الفئات، ومن ذلك: الإنتاجية، والتصميم، والألعاب، وغيرها المزيد.

يُشار إلى أنه ابتداءً من الشهر المقبل، ستفتتح آبل مختبرات المطورين في كل من كوبرتينو، ولندن، وميونيخ، وشنغهاي، وسنغافورة، وطوكيو لتزويد المطورين بتجربة عملية لاختبار تطبيقاتهم على أجهزة (فيجين برو) والحصول على الدعم من مهندسي آبل.

كما ستتمكن فرق التطوير أيضًا من التقدم بطلب للحصول على حزم المطورين لمساعدتهم على البناء والتكرار والاختبار بسرعة على أجهزة (فيجين برو).

يُذكر أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، يمكن للمطورين الذين بنوا تطبيقات وألعاب ثلاثية الأبعاد باستخدام أدوات التأليف القوية من (يونيتي) Unity نقل تطبيقاتهم إلى (فيجين برو) والاستفادة على نحو كامل من إمكاناته القوية.

وأوضحت آبل أن حزمة تطوير البرامج في نظام (فيجين أو إس)، ونسخة (إكس كود) Xcode المحدثة، وSimulator، و Reality Composer Pro لأعضاء برنامج المطورين Apple Developer Program في موقع Apple.com.

ويمكن لمطوري آبل المسجلين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد لمساعدتهم في تصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها لجهاز (فيجين برو)، ومن ذلك: الوثائق التقنية الشاملة، وحزم التصميم الجديدة، وإرشادات الواجهة البشرية المحدثة لنظام (فيجين أو إس).