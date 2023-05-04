آبل تضيف 20 لعبة جديدة إلى خدمة الألعاب آركيد

أعلنت شركة آبل اليوم الخميس عن إضافة 20 لعبة جديدة إلى خدمة الاشتراك بالألعاب التابعة لها (آركيد) Arcade، وذلك في مسعى منها لجذب مزيد من اللاعبين.

وتوفر خدمة (آبل آركيد)، التي أُطلقت أول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، للاعبين وصولًا غير محدود إلى أكثر من 200 لعبة.

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ويمكن الوصول إليها من خلال علامة تبويب مخصصة في متجر (آب ستور) App Store على أجهزة آبل المختلفة، مثل: هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، بالإضافة إلى منصة التلفزة (آبل تي في).

وقالت آبل في منشور على مدونتها إن الألعاب الجديدة تشمل: WHAT THE CAR?، و TMNT Splintered Fate، و Disney SpellStruck، و Cityscapes: Sim Builder، وهي جميعها متاحة حصريًا على (آبل آركيد).

وبالإضافة إلى هذه الألعاب، جلبت آبل بعضًا من الألعاب الرائجة على متجر (آب ستور) إلى الخدمة، مثل: Temple Run+، و Playdead’s LIMBO+، و PPKP+، وغيرها.

وقال (أليكس روفمان)، كبير مديري (آبل آركيد): «تضم (آبل آركيد) المئات من العناوين الماتعة في مكان واحد للألعاب لمستخدمينا لاكتشافها والاستمتاع بها». وأضاف: «إن إطلاق اليوم يعزز كتالوجنا الحائز على جوائز، بـ 20 لعبة جديدة سيُحبّ الناس لعبها ومشاركتها مع أصدقائهم وعائلاتهم».

ومع عدم وجود إعلانات، وعدم وجود عمليات شراء داخل التطبيق، وحماية قوية لخصوصية المستخدم، تقول آبل إن الخدمة توفر تجربة لعب ماتعة وآمنة للمستخدمين من جميع الأعمار.

كما أنها تتميز بتحديثات أسبوعية للمحتوى وإطلاق ألعاب جديدة يمكن تشغيلها عبر آيفون، وآيباد، وماك، وآبل تي في، وهي متوفرة في اشتراك واحد شامل مع إمكانية الوصول لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

يُشار إلى أن شركة آبل توفر للمستخدمين وصولًا تجريبيًا مجانًا لمدة شهر، وبعدئذ يمكن للراغبين في الاشتراك دفع مبلغ 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، كما تتوفر الخدمة للمشتركين في خدمة (آبل ون) Apple One التي توفر 5 خدمات أخرى، هي: خدمة التخزين السحابي (آيكلاود بلس) iCloud+، وخدمة التلفزة (آبل تي في بلس) Apple TV+، وخدمة الموسيقى (آبل ميوزيك) Apple Music، وخدمة اللياقة البدنية (آبل فيتنس بلس) Apple Fitness+، وخدمة الأخبار (آبل نيوز بلس) Apple News+.