آبل تجلب تطبيقي Final Cut Pro و Logic Pro إلى آيباد

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أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن جلب تطبيق تحرير الفيديو (فاينال كت برو) Final Cut Pro وتطبيق تحرير الصوت (لوجيك برو) Logic Pro إلى حواسيب آيباد اللوحية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن تطبيقي Final Cut Pro و Logic Pro لحواسيب آيباد متاحان عبر متجر (آب ستور) App Store مقابل اشتراك شهري قدره 4.99 دولارات أمريكية أو اشتراك سنوي قدره 49 دولارًا أمريكيًا مع إمكانية تجربتهما مجانًا لمدة شهر.

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وأضافت آبل أن تطبيقي Final Cut Pro، و Logic Pro لحواسيب آيباد اللوحية يجلبان واجهات لمسية جديدة تمامًا تتيح للمستخدمين تحسين سير عملهم باستخدام تقنية اللمس المتعدد.

ويقدم تطبيق Final Cut Pro لحواسيب آيباد اللوحية مجموعة من الأدوات لمنشئي الفيديو للتسجيل والتحرير والإنهاء والنشر، كل ذلك من جهاز محمول واحد. أما تطبيق Logic Pro لأجهزة آيباد فهو يمنح المستخدمين مجموعة كاملة من الأدوات لكتابة الأغاني وصنع الإيقاع والتسجيل والتحرير والمزج.

ويقدم Final Cut Pro الجديد واجهة لمسية جديدة وأدوات سهلة الاستخدام. فعلى سبيل المثال، يأتي التطبيق مع عجلة جديدة للعمل تجعل عملية التحرير أسهل وتُمكِّن المستخدمين من التفاعل مع المحتوى بطرق جديدة.

وباستخدام هذه الأداة، يمكن التنقل في (المخطط الزمني المغناطيسي) Magnetic Timeline، وتحريك المقاطع، وإجراء تعديلات سريعة ودقيقة للإطار بنقرة إصبع فقط.

وهناك أيضًا ميزة (رسم الخطوط) Line Drawing الجديدة التي تتيح لك استخدام قلم آبل Apple Pencil للرسم والكتابة مباشرة على محتوى الفيديو.

وفي حواسيب (آيباد برو) iPad Pro التي تحتوي شريحة (إم2) M2، يتيح تمرير قلم آبل فوق الشاشة للمستخدمين تصفح ومعاينة اللقطات بسرعة دون لمسها.

ويحتوي تطبيقLogic Pro الجديد على تحسينات جديدة أيضًا. فمن خلال (إيماءات اللمس المتعدد)، يمكن لمنشئي الصوتيات تشغيل أدوات برمجية والتفاعل بصورة طبيعية مع عناصر التحكم، بالإضافة إلى التنقل في المشاريع المعقدة بإيماءة القرص للتكبير والسحب للتمرير.

كما يأتي التطبيق مزودًا بمتصفح صوتي جديد يستخدم التصفية الديناميكية لمساعدة منشئي الصوتيات على اكتشاف الصوت المثالي.

ويقدم مستعرض الصوت تصحيحات الآلات، وتصحيحات الصوت، والإعدادات المسبقة للمكونات الإضافية، والعينات، والحلقات جميعها في مكان واحد، ويمكن للمستخدمين النقر لاختبار أي صوت قبل تحميله في المشروع لتوفير الوقت.

ويمكن للمستخدمين إقران كلا التطبيقين بلوحتي المفاتيح: (ماجيك كيبورد) Magic Keyboard، أو (سمارت كيبورد فوليو) Smart Keyboard Folio لاستخدام أوامر لوحة المفاتيح.

ويتمتع المستخدمون أيضًا بالقدرة على نقل المشاريع في Logic Pro بين التطبيق في حواسيب آيباد اللوحية وحواسيب ماك الشخصية، بالإضافة إلى تصدير الصوتيات إلى تطبيق Final Cut Pro لحواسيب آيباد.