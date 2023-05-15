Telly .. شركة جديدة تَهِبك تلفازًا مجانيًا إن وافقت على مشاهدة الإعلانات طوال الوقت

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أعلنت شركة ناشئة جديدة اسمها (تلي) Telly عن عزمها طرح أجهزة تلفاز مجانية ذات شاشة مزدوجة، ولكن شريطة الموافقة على مشاهدة الإعلانات بصورة دائمة.

وأعلنت (تلي) Telly، التي أسسها (إيليا بوزين)، المؤسس المشارك لشركة (بلوتو تي في) Pluto TV، يوم الاثنين أنها ستفتح قائمة انتظار أولية لـ 500,000 جهاز تلفاز مجاني.

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ووفقًا لموقع شركة (تلي) Telly الإلكتروني، ستتضمن أجهزة التلفاز بمقاس 55 بوصة وبدقة (فور كي) 4K شاشتين، ومكبر صوت مزدوج، وكاميرا لمكالمات الفيديو بالإضافة إلى مصراع للخصوصية يُستخدم لإغلاق الكاميرا.

وستعرض الشاشة الثانوية السفلية التي تأتي تحت مكبر الصوت المدمج، والتي تسميها (تلي) Telly (الشاشة الذكية) Smart Screen، الإعلانات بصورة دائمة.

وفي مقابلة مع موقع (ذا فيرج) The Verge التقني، قال كبير مسؤولي الإستراتيجية في (تلي) Telly (دالاس لورانس) إن جهاز التلفاز قد يعرض الإعلانات عل الشاشتين، خاصةً السفلية، حتى حينما لا يكون التلفاز مستخدمًا.

وستستخدم الشركة الإيرادات التي تأتي من مبيعات الإعلانات مقابل جهاز التلفاز المجاني، الذي تقدر قيمته الشركة بزهاء 500 دولار في ملحق لشروط الخدمة.

يُشار إلى أن الإعلان على أجهزة التلفاز الذكية أصبح في كل مكان تقريبًا منذ أن بدأت أجهزة التلفاز المتصلة بالإنترنت في الظهور على نطاق واسع في منتصف عام 2010.

وأنفق المعلنون أكثر من 15 مليار دولار على مشتريات الإعلانات التلفازية المتصلة بالإنترنت عام 2021، وذلك حسب بيان صحفي صادر عن أحد شركاء سامسونج التي تعد أكبر شركة لإنتاج أجهزة التلفاز في العالم.

وكان (بوزين) واحدًا من مؤسسي (بلوتو تي في)، التي بيعت إلى شركة (فايكوم) Viacom عام 2019 مقابل 324 مليون دولار، وذلك حسب بيانات (بشبوك) PitchBook.

وقبل إطلاق (تلي) Telly، أسس (بوزين) أيضًا شركة (كوبلكس) Coplex التي تمكنت من إدارة «ملايين الدولارات في مجال التسويق وشراء إعلانات الوسائط الرقمية»، وذلك حسب ما ورد في الحساب الرسمي لـ (بوزين) في شبكة التواصل الاجتماعي المهني (لينكدإن) LinkedIn.