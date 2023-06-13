STAT .. جهاز جديد يتنبأ بالإغماء قبل حدوثه وأمراض أخرى

صمّمت (إستات هيلث) STAT Health، وهي شركة ناشئة في مجال الصحة الرقمية جهازًا يُوفِّر للناس فهمًا أفضل لسبب تعرضهم لأعراض، مثل: الدوخة، والإغماء، وضباب الدماغ.

وأعلنت STAT Health اليوم الثلاثاء في بيان عن جهازها الجديد القابل للارتداء في الأذن الذي يحمل اسم (إستات) STAT الذي يقيس تدفق الدم إلى الرأس.

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وحين يقف المستخدمون، فإن الجهاز يتتبع تلقائيًا التغيرات في معدل ضربات القلب، واتجاه ضغط الدم، وتدفق الدم، وهي رؤى مفيدة للمرضى الذين يعانون عادةً من الدوار، ونوبات الإغماء نتيجة لأمراض، مثل: مرض كوفيد الطويل الأمد، ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي، بالإضافة على أمراض أخرى.

ويمكن للمستخدمين تتبع المقاييس الخاصة بهم عبر تطبيق في هواتفهم المحمولة، والحصول على رؤى بشأن كيفية تأثير خيارات أسلوب حياتهم في الأعراض.

وأثبت جهاز STAT أيضًا أنه يتنبأ بالإغماء قبل دقائق من حدوثه، وذلك بحسب نتائج مراجعة الأقران المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب هذا العام.

وقال (دانيال لي)، الرئيس التنفيذي لشركة STAT Health، إن الجهاز القابل للارتداء ليس تشخيصيًا وليس شكلًا من أشكال العلاج، لكنه قد يمثل مصدرًا لكثير من المرضى الذي يُخبَرون غالبًا بأن أعراضهم ليست حقيقية.

وقال (لي) إن جهاز الأذن STAT سيساعد في منح المرضى إمكانية الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تحديد متى يمكنهم أخذ الأمور على محمل الجد أو تجاهلها.

وكان (لي) قد شارك في تأسيس STAT Health عام 2020 مع (بول جين)، الذي كان يدير معه سابقًا مجموعة Bose’s Health Product Innovation Group.

وقال (لي) إنه شرع في بناء الشركة بعد أن فقد والده، الذي كان يُغمى عليه بانتظام بسبب مشكلات في القلب، فكُسرت ستة من أضلاعه.

يُذكر أن جهاز STAT القابل للارتداء صغير ويوضع في الركن العلوي من الأذن. ويتوافق موضعه مع معظم الأجهزة الأخرى، مثل: سماعات الأذن، أو النظارات التي توضع على الأذن. وقال (لي) إن الجهاز مصمم ليكون مريحًا، ويمكن للمستخدمين تركه أثناء الاستحمام أو النوم.

ويتكون الجهاز من مستشعر بصري، ومقياس للتسارع، ومستشعر للضغط، وأجهزة استشعار لدرجة الحرارة. وتدوم طاقة البطارية لأكثر من ثلاثة أيام، ولكن الجهاز مزود أيضًا بلوحة شمسية صغيرة، وهذا يعني أن بعض المستخدمين قد لا يحتاجون إلى خلعه لشحنه.

وقالت STAT Health إنها تستهدف إطلاق اشتراك قدره 50 دولارًا شهريًا لجهازها، وسوف تهدف إلى تقليل التكلفة بمرور الوقت للمشتركين.