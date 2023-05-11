كل ما تريد معرفته عن Pixel Fold … أول هاتف قابل للطي من جوجل

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 عن فتح باب الطلب السابق لهاتفها الذكي القابل للطي الأول (بكسل فولد) Pixel Fold، وقالت إنها ستبدأ شحنه اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية أيضًا في منشور على مدونتها إن هاتفها الجديد القابل للطي يجمع بين فوائد هواتف بكسل والتصميم الجديد الذي يتجلى في جهاز لوحي صغير الحجم. وأضافت: «ويدعم ذلك كله شريحة (جوجل تنسور جي2) Google Tensor G2، التي تجعل (بكسل فولد) سريعًا وآمنًا».

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وتفتخر جوجل بأن حجم هاتف (بكسل فولد)، حين يكون مغلقًا، يناسب وضعه في راحة اليد وفي الجيب، أما حين يكون مفتوحًا فهو يقدم شاشة واسعة بمقاس 7.6 بوصات، ويمتاز بأنه أرق من أي هاتف آخر قابل للطي موجود في السوق.

وأشارت الشركة إلى أن مفصل الهاتف المصمم بصورة خاصة لا يساهم فقط في رقته، بل يمتاز بأنه أشد المفاصل متانةً في السوق. ثم إن الهاتف يمتاز أيضًا بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8.

واستعرضت جوجل بعضًا من الميزات التي يوفرها (بكسل فولد)، مثل: إمكانية استخدام الشاشة الخارجية كأي شاشة لهاتف ذكي تقليدي، وذلك حين يكون مغلقًا، أما حين يكون مفتوحًا فإن الشاشة الداخلية تمنح المستخدمين فوائد الحواسيب اللوحية جميعها.

وأشارت الشركة إلى أن العديد من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين حُسِّنت للاستفادة القصوى من الشاشة الداخلية الواسعة. وهي توفر للمستخدمين (شريط المهام) Taskbar الذي يُسِّهل التبديل بين التطبيقات وفصل التطبيقات المتوافقة بحيث يعمل تطبيقان بجانب بعضهما مع دعم إمكانية سحب الملفات وإفلاتها بين التطبيقات المختلفة.

وبعد تحديث هاتف (بكسل فولد) إلى نظام التشغيل أندرويد 14 في وقت لاحق من هذا العام، فإنه سيدعم ميزات جديدة، مثل: وضع الترجمة المسمى (الشاشة المزدوجة) Dual Screen الذي يستخدم الشاشتين الداخلية والخارجية معًا لعرض الترجمات مباشرةً.

مواصفات (بكسل فولد)

أما فيما يتعلق بمواصفات الهاتف الذكي القابل للطي الأول من جوجل، فهو يقدم شاشة خارجية من نوع (أولد) OLED بقياس 5.8 بوصات وبدقة 2,092×1,080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 17.4:9.

وتمتاز هذه الشاشة بدعم معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus، ثم إنها تدعم وضع التشغيل الدائم مع ميزتي At a Glance و Now Playing.

وتدعم الشاشة الخارجية مستوى سطوع يصل إلى 1,200 شمعة مع تقنية (المجال الديناميكي العالي) HDR أو 1,550 شمعة.

أما الشاشة الداخلية القابلة للطي، فهي أيضًا من نوع (أولد) OLED وبقياس 7.6 بوصات وبدقة 2,208×1,840 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 6:5، وهي أيضًا تدعم معدل تردد قدره 120 هرتز مع مستوى سطوع أقصى قدره 1,450 شمعة.

ويحتوي (بكسل فولد)، الذي يزن 283 جرامًا ويأتي بسماكة 12.1 ملم حين يكون مغلقًا، وبسماكة لا تتعدى 5.8 ملم حين يكون مفتوحًا، على بطارية بسعة 4,821 ميلي أمبير في الساعة تكفي للعمل، بحسب جوجل، لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver. وتدعم البطارية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5) LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويحتوي (بكسل فولد) على معالج (جوجل تنسور جي2) Google Tensor G2، ومعالج الأمان المساعد (تيتان إم2) Titan M2. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر الطاقة.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير، فالهاتف يقدم ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 121.1 درجة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي أيضًا بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.05، وتدعم التقريب البصري بمعدل x5، وتقنية التقريب الإلكتروني Super Res Zoom بمعدل يصل إلى x20. وتدعم هذه الكاميرا التثبيت البصري والإلكتروني للصورة.

ويقدم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهناك أيضًا كاميرا داخلية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وتدعم كاميرات (بكسل فولد) العديد من ميزات التصوير، مثل: Rear Camera Selfie، و Magic Eraser، و Photo Unblur، و Long Exposure، و Real Tone، و Face Unblur، و Panorama، وManual white balancing، و Locked Folder، و Night Sight، و Top Shot، و Portrait Mode، و Portrait Light، و Super Res Zoom، و Motion autofocus، و Frequent Faces، و Dual exposure controls.

هذا، وسيتوفر هاتف جوجل القابل للطي باللونين: الأسود، والأبيض، وهو متاح للطلب السابق في الولايات المتحدة، وسيتوفر في العديد من البلدان.