Nokia XR21 .. أول هاتف شديد المتانة من نوكيا

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أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global يوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (نوكيا إكس آر21) Nokia XR21 الذي يُعد أول هاتف يحمل علامة نوكيا التجارية وينتمي إلى الهواتف الشديدة المتانة.

ويمتاز هاتف (نوكيا إكس آر21) بأنه يدعم معيار المتانة العسكرية MIL-STD-810H، بالإضافة إلى معيار IP69K، وهو الأعلى بين معايير IP لمقاومة الماء والغبار.

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ويشير الرقم 9K في النهاية إلى أن الهاتف قادر على تحمل الضغط العالي للماء، والحرارة العالية، بالإضافة إلى منع الأجسام الصلبة الغريبة من الدخول.

ويمكن للهاتف أيضًا الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر ولمدة 60 دقيقة، كما يمكنه الصمود في حال السقوط على الإسمنت من ارتفاع 1.8 متر.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع الإصدار الأحدث من زجاج حماية الشاشة (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus من شركة (كورنينج) Corning، ولكن ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك.

ويقدم (نوكيا إكس آر21)، الذي يزن 231 جرامًا ويأتي بسماكة 10.5 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD مقاسها 6.49 بوصات ودقتها 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومعدل تردد قدره 120 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 550 شمعة.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G بفضل شريحة (سنابدراجون 695 5جي) Snapdragon 695 5G الثمانية النوى المصنوعة بتقنية 6 نانومتر، وتعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، وتأتي مع وحدة معالجة الرسومات (أدرينو 619) Adreno 619.

ويحتوي هاتف (نوكيا إكس آر21)، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويدعم (نوكيا إكس آر21) الاتصال بشبكات (واي فاي 6)، وتقنية البلوتوث 5.1، ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

ويحتوي الهاتف، الذي سيتوفر بلونين، هما: الأسود والأخضر، على بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير في السعة، وهي تُشحن باستطاعة 33 واط.