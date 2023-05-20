HP تندفع لإصلاح طابعات تعطلت بعد تثبيت تحديث برمجي فاسد

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تعمل شركة (إتش بي) HP على معالجة تحديث فاسد للبرامج الثابتة أدى إلى تعطيل طابعات (إتش بي أوفيس جت) HP office Jet في جميع أنحاء العالم منذ إصداره في وقت سابق من الشهر الحالي.

ومع أن الشركة الأمريكية لم تصدر بيانًا عامًا بشأن هذه المشكلات المستمرة التي تؤثر في مجموعة من قاعدة عملائها، فقد أخبرت موقع BleepingComputer التقني بأنها تعالج أخطاء الشاشة الزرقاء التي يراها «عدد محدود» من المستخدمين.

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وقالت الشركة للموقع: «تعمل فرقنا بجد لمعالجة خطأ الشاشة الزرقاء الذي يؤثر في عدد محدود من طابعات OfficeJet Pro 9020e». وأضافت: «نوصي العملاء الذين يواجهون الخطأ بالاتصال بفريق دعم العملاء للحصول على المساعدة».

وتشمل الطابعات المتأثرة: طرز HP OfficeJet 902x، ومن ذلك: HP OfficeJet Pro 9022e، و HP OfficeJet Pro 9025e، و HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One، و HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

وأفاد العملاء المتأثرون بأن أجهزتهم تعرض شاشات زرقاء مع رسالة الخطأ 83C0000B على شاشة اللمس المدمجة.

ومنذ ظهور المشكلات، اشتكى العديد من المستخدمين الذين تعطلت طابعاتهم في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا، وأستراليا، وبولندا، ونيوزيلندا، وفرنسا.

وقال أحد العملاء: «ليس لدى (إتش بي) أي حل في الوقت الحالي. إن قائمة الخدمات لا تظهر، والطابعة لم تعد تعمل، ولكنها تعرض شاشة زرقاء فقط».

وأضاف آخر: «لقد تحدثت إلى خدمة العملاء في (إتش بي) وأخبروني أنه ليس لديهم حل لإصلاح مشكلة البرامج الثابتة هذه في الوقت الحالي».

وقال آخرون إن الحل الوحيد لمعالجة المشكلة هو إرسال الطابعة إلى الصيانة لدى (إتش بي).

ونظرًا إلى أن التحديث الفاسد يُثبَّت تلقائيًا في الطابعات المتصلة بالإنترنت، يُنصح عملاء (إتش بي) بتعطيل اتصال الإنترنت الموجود في أجهزتهم وانتظار تحديث البرنامج الثابت لإصلاح مشكلة التعطل.