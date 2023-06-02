HMD تطلق هاتفي Nokia C110 و Nokia C300 لذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global اليوم الجمعة هاتفيها الذكيين الجديدين: (نوكيا سي110) Nokia C110 و(نوكيا سي300) Nokia C300، اللذين تستهدف بهما ذوي الدخل المحدود.

(نوكيا سي300) Nokia C300

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يتفوق هاتف (نوكيا سي300) على أخيه (نوكيا سي110) في بعض المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.52 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل سطوع قدره 400 شمعة.

ويأتي الهاتف، الذي يزن 190.5 جرامًا بسماكة 8.63 ملم، مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن قطع أعلى الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويُشغِّل الهاتف شريحة (سنابدراجون 662) Snapdragon 662، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.0، ويأتي مع منفذ لسماعات الأذن ومنفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

ويحتوي (نوكيا سي300) على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط، وهي تكفي للعمل لمدة يومين.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت. ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر الطاقة.

(نوكيا سي110) Nokia C110

يقدم (نوكيا سي110) شاشة بمقاس 6.3 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا، كما يقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، أما الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 5 واط، وبحسب الشركة، فإنها تكفي للعمل لمدة يوم كامل.

ويأتي (نوكيا سي110) مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف على شريحة ثمانية النوى من نوع (ميدياتك هيلو بي22) MediaTek Helio P22 تعمل بتردد 2 جيجاهرتز.

ويعمل (نوكيا سي110) بنظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G.

ويأتي هاتف (نوكيا سي110) باللون الرمادي، وهو سيُباع بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، أما هاتف (نوكيا سي300) فهو يأتي باللون الأزرق، وسيُباع بسعر 139 دولارًا أمريكيًا. وسيُطرح الهاتفان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.