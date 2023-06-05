ون بلس تكشف رسميًا عن هاتف OnePlus Nord N30 5G بسعر منخفض

أعلنت شركة ون بلس رسميًا عن أحدث هواتفها OnePlus Nord N30 5G، الذي جمعت فيه الشركة الصينية بين المواصفات الجيدة والسعر المنخفض.

ويأتي هاتف ون بلس الجديد بشاشة كبيرة بقياس 6.72 إنشات من نوع IPS LCD، وهي بدقة +Full HD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم الأطياف اللونية sRGB و P3، ولا تحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وبدلًا من ذلك أضافت ون بلس مستشعر البصمات في زر قفل الشاشة في جانب الهاتف.

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وبالنسبة للمواصفات الداخلية، يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 695 من كوالكوم، وهو معالج متوسط الأداء بشكل عام، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت من نوع UFS2.2، ودعم لشبكات الجيل الخامس.

ويحمل هاتف OnePlus Nord N30 5G بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع بقوة 50 واطًا، وبدون دعم للشحن السريع. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، ولم تكشف ون بلس عن التحديثات المستقبلية التي سيتلقاها الهاتف، لكن هواتف الشركة من سلسلة Nord عادةً ما تستقبل تحديثًا سنويًا واحدًا فقط للنظام.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بحساس من صناعة سامسونج، بفتحة عدسة f/1.7، وتقنية دمج البكسلات التي تعمل على إنتاج صورة واحدة بدقة 12 ميجابكسل ذات جودة أعلى وتفاصيل أوضح، بالإضافة إلى كاميرا مساعدة لعمل تأثير العمق وتصوير “البورتريه” بشكل أفضل، وكاميرا ثالثة للتصوير عن قرب. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4.

وسوف يتوفر هاتف OnePlus Nord N30 5G في الأسواق بسعر 299 دولارًا أمريكيًا، وبدأت ون بلس بإتاحة طلب الهاتف من موقعها الرسمي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع توفيره في المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.