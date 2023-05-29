هونر تكشف عن سماعة Earbuds X5 اللاسلكية بسعر تنافسي

كشفت شركة هونر الصينية عن سماعتها اللاسلكية رخيصة الثمن الجديدة Honor Earbuds X5، التي أعلنت عنها بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف هونر 90 الجديدة، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة في العاصمة الصينية، بكين.

وبشكل عام، تأتي سماعة Honor Earbuds X5 اللاسلكية لتوفر كافة المزايا الأساسية التي توفرها السماعات من هذا النوع، كما أنها – بطبيعة الحال – تفتقد إلى مزايا متقدمة مثل ميزة الإلغاء النشط للضوضاء Active Noise Cancellation، التي تُعرف اختصارًا بـ ANC.

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وتتمع سماعة هونر Honor Earbuds X5 بتصميم مميز، إذ إن علبة الشحن دائرية الشكل، والسماعات نفسها تشبه في تصميمها سماعات آبل AirPods، وتتوفر باللونين الأبيض، والبرتقالي.

وتتصل السماعة لاسلكيًا بالأجهزة عن طريق البلوتوث، وتدعم تقنية “الاتصال متعدد النقاط Multipoint Connection”، التي تتيح للسماعة الاتصال بأكثر من جهاز في آن واحد مع إمكانية التبديل بينهم.

وتوفر السماعة للمستخدم خيارات للتحكم عبر اللمس للرد على المكالمات، أو إيقاف/تشغيل الصوت، وغيرها. وتتمتع السماعة بعمر بطارية جيد، يصل إجمالًا إلى 27 ساعة مع علبة الشحن.

ويمكن أن تتصل السماعة بمختلف الأجهزة، وخصوصًا مع هواتف هونر، حيث يكون الاتصال أكثر سرعة وسلاسة، كما يمكن التحكم في السماعة من خلال الجهاز الذي تتصل به عبر تطبيق هونر Honor AI Space، المتاح للتنزيل مجانًا من متجري جوجل بلاي وآب ستور.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستخدم التحكم بالعديد من قدرات السماعة، كالتلاعب بمعادل الصوت، أو الـ Equalizer، أو حتى تحديد مكان السماعة عند فقدانها.

وستطرح هونر سماعة Honor Earbuds X5 بسعر رخيص، أقل من 50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. ومن المتوقع أن تتوفر في الأسواق العالمية مع هواتف هونر 90 الجديدة، ويمكن اعتبارها منافسًا لسماعات أخرى في نفس الفئة السعرية، مثل سماعة Oppo Enco R2، التي أعلنت عنها أوبو في وقتٍ سابق.