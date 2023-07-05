هونر تكشف رسميًا عن هاتف Honor X50

أعلنت شركة هونر رسميًا عن هاتف Honor X50 الجديد، حيث يأتي بمواصفات تجعله أحد أفضل الخيارات في فئة الهواتف الذكية المتوسطة.

ويحمل الهاتف شاشة كبيرة بقياس 6.78 إنشات بدقة 1.5K من نوع OLED، وهي منحنية عند الحواف، وتدعم الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، بالإضافة إلى تقنية HDR 10، كما تصل درجة سطوعها القصوى إلى 1200 شمعة، علمًا بأن مستشعر البصمات مدمج في الشاشة.

ويحتوي هاتف Honor X50 على معالج “سنابدراجون 6 جين 1” ثماني النواة، الذي يصل تردده إلى 2.2 جيجاهرتز، مع معالجات رسوميات Adreno 710، وذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة MagicOS 7.1.1 من هونر، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، وبلوتوث 5.1، بالإضافة إلى واي فاي 802.11ax.

ويأتي الهاتف أيضًا بكاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 108 ميجابكسل بحساس HM6 من سامسونج وفتحة عدسة f/1.75 مع كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

يُذكر أن البطارية في هاتف Honor X50 كبيرة الحجم، إذ تصل سعتها إلى 5800 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 35 واطًا، وتقول هونر إن سعة البطارية القصوى لن تقل عن 80% حتى بعد 1000 دورة شحن.

ويبدأ طرح الهاتف في السوق الصينية منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري بسعر مبدئي يبلغ حوالي مئتي دولارٍ أمريكي، ومن المتوقع إطلاقه في الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق من العام الجاري.