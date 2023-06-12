هونر تقرر إطلاق سلسلة Honor 90 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة هونر رسميًا عن توفير سلسلة هواتف Honor 90 الجديدة في الأسواق العالمية بدايةً من شهر يوليو/تموز المقبل، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

وكانت هونر قد كشفت عن هاتفي Honor 90 و Honor 90 Pro الشهر الماضي في الصين، دون تحديد موعد لتوفيرها عالميًا خارج بلدها الأم.

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وتنوي الشركة الصينية عقد مؤتمر خاص للإعلان عن إطلاق هواتف Honor 90 عالميًا في العاصمة الفرنسية باريس، في السادس من يوليو/تموز المقبل.

وأطلقت هونر هواتف Honor 90 الجديدة بالفعل في الصين، لذا يُنتظر من هونر الكشف عن سعة التخزين والذاكرة العشوائية لإصدارات الأسواق العالمية بالإضافة إلى السعر الذي ستُطرح به، علمًا بأن التصميم الخارجي والمواصفات الداخلية ستكون كما هي دون تغيير.

التغيير الأبرز سيكون في نظام تشغيل هونر MagicOS المثبت على الهواتف، إذ سيختلف في الإصدارات العالمية عن تلك التي أُطلقت في الصين.

ويحمل كلا الهاتفين Honor 90 و Honor 90 Pro التصميم نفسه مع اختلاف في شكل الكاميرا الخلفية للتفرقة بين الإصدارين، إذ سيكون دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار برو.

ويعد هاتف هونر 90 برو الإصدار الأرقى في المواصفات، حيث يأتي بشاشة بقياس 6.78 إنشات من نوع AMOLED بتردد 120 هرتزًا، مع دعم تقنية HDR، ومعدل سطوع يفوق 1000 شمعة مع تقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد مع الاستخدام الطويل،كما يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير داعمة للشحن السريع حتى 90 واطًا، ودعم شبكات الجيل الخامس.

ويتشابه هاتف هونر 90 مع إصدار برو في عدد من الجوانب أيضًا مثل الشاشة، وسعة البطارية لكن مع شحن سريع حتى 66 واطًا فقط، ومعالج متوسط الأداء هو Snapdragon 7 Gen 1.

يُذكر أن الكاميرا الأمامية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية الأساسية فهي بدقة 200 ميجابكسل، وهي متشابهة كذلك في كلا الهاتفين، لكن مع بعض الاختلافات في الكاميرات الأخرى المساعدة.