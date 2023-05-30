هونر تعد بتغيير كبير قادم مع تحديث MagicOS 8

صرح رئيس شركة هونر، تشاو مينج، بأن نظام MagicOS 8 القادم سيكون تحديثًا كبيرًا لهواتفها، جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف هونر 90 الجديدة.

وأضاف “مينج” أن الشركة تحتاج بعض الوقت للكشف عن الإصدار الجديد من نظام MagicOS الذي تعمل به هواتفها وأجهزتها اللوحية، من أجل تقديم تجربة استخدام أفضل.

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يُذكر أن أحدث الإصدارات المتوفرة من واجهة هونر حاليًا هي MagicOS 7 و MagicOS 7.1 المبنية على نظام أندرويد 13، وسيعمل إصدار MagicOS 8 بنظام أندرويد 14 عندما يُعلن عنه رسميًا.

وتوقع “مينج” أن يضاهي التحديث القادم لهونر طلاقة نظام HarmonyOS من هواوي، في حين امتنع عن الكشف عن أي مزايا تخص تحديث MagicOS القادم.

وتمتلك هونر طموحات كبيرة فيما يتعلق بواجهة استخدام MagicOS التي تطورها، إذ صرح “مينج” في وقت سابق بأن هونر تسعى للتفوق على نظام iOS من آبل.

وستواجه هونر تحديات كبيرة من أجل ذلك، لأنها تعتمد على نظام أندرويد من جوجل بالأساس، كما أنها لا تصنع كافة مكونات أجهزتها، بخلاف آبل، التي تصمم نظام التشغيل والمكونات الرئيسية في أجهزتها كالمعالج في آن واحد.

وتنفق هونر الكثير من الأموال على مشاريع البحث والتطوير، حيث بلغت تكاليفها نحو 10% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2022 السابق، وهو ما يجعل الشركة الصينية أكثر تفاؤلًا وثقةً بمستقبل واجهة MagicOS.

ووفقًا للخطة الزمنية التي أعلنت عنها جوجل سابقًا، فإن النسخة المستقرة من نظام أندرويد 14 سوف تتوفر بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، لتكون متاحة لشركات تصنيع هواتف أندرويد من أجل بناء واجهات الاستخدام الخاص بهم عليها.

ويقدم نظام أندرويد 14 العديد من التغييرات في طريقة إدارة التطبيقات وإعدادات الخصوصية، مع القدرة على تخصيص شاشة القفل بصورة أكبر، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل توليد الخلفيات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقًا لرغبة المستخدم، ومزايا أخرى.