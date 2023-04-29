هونر تطلق حاسوبها اللوحي الجديد Honor Pad V8

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كشفت شركة (هونر) Honor عن حاسوبها اللوحي الرائد (هونر باد في8 برو) Honor Pad V8 Pro نهاية العام الماضي، والآن كشفت عن طراز آخر هو (هونر باد في8) Honor Pad V8 الذي يتوفر بسعر أقل.

ويمتاز حاسوب (هونر باد في8 برو) بشاشته التي تأتي بقياس 12.1 بوصة وبمعدل تردد عالٍ قدره 144 هرتز مع سعر يعادل 375 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. أما طراز (هونر باد في8) الجديد فهو يتوفر بسعر يعادل 290 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

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ويختلف حاسوب (هونر باد في8) Honor Pad V8 عن (هونر باد في8 برو) في أنه يقدم شاشة صغرى من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 11 بوصة مع الدقة ذاتها البالغة 2,560×1,600 بكسل، أما مُعدّل التردد فهو أقل إذ يبلغ 120 هرتز.

وتأتي الشاشة الصغرى مع بطارية بسعة صغرى أيضًا قدرها 7,250 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا مقارنةً بسعة 10,050 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن باستطاعة 35 واطًا.

ومع ذلك، يمتاز (هونر باد في8) Honor Pad V8 بأنه أول جهاز يحتوي على شريحة شركة (ميدياتك) MediaTek (دايمنسيتي 8020) Dimensity 8020 المصنوعة بتقنية 6 نانومتر مع أربع نوى من نوع (كورتكس-أي78) Cortex-A78 بتردد 2.6 جيجاهرتز، وأربع نوى أخرى من نوع (كورتكس-أي55) Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز. وتأتي الشريحة مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي77 إم سي9) Mali-G77 MC9.

ويبدو أن الشريحة تستند إلى شريحة (دايمنسيتي 1100) Dimensity 1100. هذا، ويحتوي الحاسوب على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا، يعمل هذا الطراز مع واجهة المستخدم (ماجيك يو آي 6.1) MagicUI 6.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

ويدعم (هونر باد في8)، الذي يأتي بسماكة 7.3 ملم ويزن 485 جرامًا، شبكات (واي فاي 6)، وتقنية البلوتوث 5.1، وهو يأتي مع أربع مكبرات صوت تدعم تقنية DTS:X Ultra.

وعلى غرار طراز (برو)، يأتي الحاسوب اللوحي الجديد مع جلد نباتي على ظهره، وهو يتوفر باللونين البني والرمادي. هذا، ويمكن استخدام الحاسوب مع القلم الإلكتروني (ماجيك بنسل 3) Magic Pencil 3 أو لوحة المفاتيح (ماجيك كيبورد) Magic Keyboard.