هونر تطلق الجهاز اللوحي Honor Pad X9 بسعر منخفض

بدأت شركة هونر إطلاق الجهاز اللوحي الجديد Honor Pad X9 في الأسواق العالمية، حيث بات متاحًا في الأسواق الأوروبية بسعر منخفض.

ويحمل الجهاز مواصفات متوسطة، إذ يأتي بشاشة قياسها 11.5 إنشًا من نوع IPS LCD، وهي بدقة 2000 × 1200 بكسل، ولها معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم كامل الطيف اللوني sRGB، كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق.

وبالإضافة إلى الشاشة المميزة، وضعت هونر نظامًا صوتيًا قويًا يتكون من 6 سماعات خارجية موزعة على الجهتين اليمنى واليسرى وأسفل الجهاز، وقد حسّنت هونر السماعات السفلية لإنتاج صوت محيطي بفضل تقنية الصوت التي تطورها المعروفة باسم Honor Histen.

وبالحديث عن المواصفات الداخلية، يأتي جهاز Honor Pad X9 بمعالج سنابدراجون 685 متوسط الأداء، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 128 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة MagicOS 7.1، كما يدعم الجهاز مزايا التحكم الأبوي مثل Google Kids Spaces و Family Link للتحكم في المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه في الجهاز، وكذلك تحديد الوقت المتاح لهم لاستخدام الجهاز.

ويمكن تبادل الملفات ومشاركة التنبيهات من خلال تطبيق Honor Connect مع أجهزة هونر الأخرى.

ويتمتع الجهاز بتصميم معدني، مع سُمك نحيف يبلغ 6.9 مليمترًا، كما يزن أقل من 500 جرامٍ، ويمتلك بطارية سعتها 7250 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 22.5 واطًا، وتزعم هونر أن عمر البطارية يمكن أن يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو، ويمتلك الجهاز كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى خلفية مثلها.

وبدأت هونر طرح الجهاز في المملكة المتحدة بسعر 180 باوند، كما سيُباع الجهاز في الأسواق الأوروبية بسعر 250 يورو، ومن المنتظر طرح الجهاز في المزيد من الأسواق خلال الفترة القادمة.