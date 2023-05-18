هواوي تكشف عن الجهاز اللوحي MatePad Air

كشفت شركة هواوي الصينية عن أحدث منتجاتها من فئة الأجهزة اللوحية، وهو جهاز MatePad Air، كما أعلنت الشركة عن بدء إطلاقه رسميًا في الأسواق الصينية.

ويتمتع الجهاز بشاشة مميزة بقياس 11.5 إنش، من نوع LCD IPS، بدقة 2,880 × 1,840 بيكسل، أي بكثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث متغير حسب المحتوى المعروض على الشاشة من 30 هيرتز كحد أدنى إلى 144 هيرتز بحد أقصى، علمًا بأن نسبة الطول إلى العرض تبلغ 2:3.

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ويعد الجهاز هو أول جهاز لوحي يحصل على ترخيص تقنية HDR Vivid، والتي تجعل الألوان في الصور والمحتوى أكثر واقعية.

ويأتي الجهاز بمواصفات راقية، فالمعالج الرئيسي هو Snapdragon 888 مع معالج رسوميات Adreno 660، وذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين 128 أو 512 جيجابايت على الترتيب، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل HarmonyOS الذي تطوره هواوي بناءً على نظام أندرويد، علمًا بأن الجهاز لا يحتوي على أي من خدمات جوجل المعروفة.

ويضم جهاز Huawei MatePad Air بطارية بسعة 8,300 ماي أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 40 واط بالشاحن المرفق مع الجهاز. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات و 4 ميكروفونات، كما يدعم الواي فاي وشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويتوفر الجهاز بعدة ألوان، مثل: الأرجواني، والأزرق السماوي، والأخضر الفاتح. ويزن الجهاز نحو نصف كيلوجرام، ولا يتخطى سمكه 6.4 مليمتر.

ويحتوي الجهاز على تطبيق ملاحظات جديد، به فرش متطورة للرسم بدقة أعلى، مع دعم تحويل الصوت إلى نص، ويتوافق الجهاز مع الجيل الثاني من قلم هواوي Huawei M-pencil، ولوحة مفاتيح خارجية من هواوي، كما يضم مجموعة تطبيقات WPS Office المكتبية.

وسوف يُطلق جهاز Huawei MatePad Air بسعر 420 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128/8 جيجابايت، وسعر 640 دولارًا أمريكيًا لنسخة 512/12 جيجابايت، ومن المتوقع إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.