هواوي تطلق هاتف Nova Y91 مع بطارية بسعة 7000 ملي أمبير

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الجديد Huawei Nova Y91 عالميًا، حيث يأتي بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة، ومواصفات متوسطة بشكل عام، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة الصينية.

ويحمل الهاتف شاشة بقياس 6.95 إنش، بدقة Full HD Plus، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز، وهي من نوع LCD IPS. ويتوفر الهاتف باللونين الفضي والأسود، مع تصميم دائري لامع للكاميرات الخلفية، التي يحيطها حلقة ذهبية. ويبلغ سمك الهاتف 8.9 مليمتر، ولا يتعدى وزنه 214 جراماً، وهو وزن جيد بالنظر إلى حجم الهاتف والبطارية.

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وتعد البطارية أهم مزايا هاتف Huawei Nova Y91، إذ تبلغ سعتها 7000 ملي أمبير، وهي سعة كبيرة بالنسبة لهاتف ذكي. وتزعم هواوي أن البطارية يمكنها أن تدوم حتى 29 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو على الهاتف، كما أنها تدعم الشحن السريع، إذ يأتي مع الهاتف شاحن بقوة 22.5 واط، علماً بأن الهاتف يحتوي على منفذ USB-C من أجل الشحن ونقل البيانات.

وتعد هواوي بتجربة صوت مميزة أيضًا مع الهاتف عند تشغيل المقاطع الصوتية، أو الفيديو، أو الألعاب. ويحتوي هاتف Huawei Nova Y91 على نظام صوتي، يضم سماعتي ستريو.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية، حيث الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بينما الأخرى هي كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، تساعد في التقاط الصور الشخصية بتأثير بورتريه. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/.0.

وتقول هواوي أنها أدرجت مزايا ذكاء اصطناعي في نظام الكاميرا للمساعدة في التقاط الصور بثبات حتى مع حركة العناصر داخل الصورة، كما يمكن تصوير الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد.

ويعمل هاتف Huawei Nova Y91 بمعالج Snapdragon 680 ثماني النواة من كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وسعتي تخزين 128 أو 256 جيجابايت، ونظام تشغيل EMUI 13 من هواوي، كما يدعم شبكات الواي فاي بترددات 2.4 و 5 جيجاهرتز، وبلوتوث 5.0، وشبكات الجيل الرابع. وتجدر الإشارة إلى وجود مستشعر بصمات في زر التشغيل بجانب الهاتف.

لم تشر هواوي بشكل واضح إلى سعر الهاتف في الأسواق العالمية، إلا أنها تبيعه في الأسواق الصينية تحت اسم Huawei Enjoy 60X بسعر يعادل 255 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128/8 جيجابايت، وسعر 280 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256/8 جيجابايت.